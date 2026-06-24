AI巨頭熱潮降溫 高股息策略重回市場 Thornburg趁勢推THOR 主打收益與防禦

鉅亨網新聞中心 2026-06-24 09:25

隨著市場開始重新評估「科技七巨頭 (Magnificent Seven)」的估值與集中度風險，資產管理公司 Thornburg Investment Management 近日推出全新主動式 ETF 產品，希望為投資人提供 AI 熱潮之外的另一種投資選擇。

（圖：REUTERS/TPG）

根據公司公告，管理資產規模約 600 億美元的 Thornburg 推出全新股息與選擇權 ETF「THOR」，主打透過全球高股息股票搭配靈活選擇權策略，在創造穩定收益的同時保留長期資本增值潛力。

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Thornburg 副董事長、首席投資策略長兼投資組合經理 Brian McMahon 表示，THOR 採取估值敏感 (valuation-sensitive) 投資方式，目標是在收益創造、下檔保護與長期總報酬之間取得平衡。

根據公開資料，THOR 主要特色包括投資全球配息股票、運用選擇權策略提升收益、兼顧長期資本增值與現金流需求，同時也是 Thornburg 快速成長 ETF 平台的最新產品。目前該公司 ETF 平台管理資產已接近 7 億美元，高於今年初約 5 億至 6 億美元的規模。

THOR 問世的時機，正值市場對科技七巨頭的投資熱情開始出現分歧。

Thornburg 長期以來即對市場過度集中現象保持警惕。該公司旗下旗艦產品 Investment Income Builder Fund 向來採取全球股息與收益導向策略，並未配置科技七巨頭股票。該基金管理資產超過 220 億美元，過去 20 多年來年化報酬率約 9.2%，其中約一半來自股息收入。

市場觀察人士指出，目前投資人正逐漸將資金從大型科技股轉向其他領域，包括國際股票、小型股、高股息股票以及公用事業類股。

Thornburg 認為，國際市場與中小型股票正吸引更多新資金流入，原因在於部分投資人希望降低對 AI 贏家的過度依賴，並尋找估值相對合理的投資標的。

近期華爾街對科技七巨頭的看法也出現微妙變化。例如資深基金經理 David Giroux 日前便將特斯拉自其版本的「七巨頭」名單中移除，改以博通 (Broadcom)(AVGO-US) 取代。他認為特斯拉估值偏高，而博通在 AI 基礎設施領域擁有更具吸引力的獲利成長潛力。

另一方面，高股息股票近期相對估值也開始受到市場關注。

Thornburg 投資團隊先前指出，MSCI 世界高股息指數相較 MSCI 世界成長股指數存在明顯折價，高股息資產的評價水準仍低於歷史平均，代表投資人或許低估了收益型資產的長期價值。

儘管如此，多數市場專家並未認為 AI 投資熱潮已經結束。

相反地，目前市場爭論的焦點在於，AI 帶來的長期成長是否足以支撐部分科技巨頭當前估值，以及投資人是否應該適度分散配置，降低單一產業與單一主題的風險暴露。

分析人士指出，THOR 的推出某種程度反映了當前市場環境的轉變。當科技股估值持續攀升、波動性加劇時，結合高股息與選擇權收益策略的產品，可能成為部分機構與退休金資金的新避風港。