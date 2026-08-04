鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-04 12:30

輝達股價終場上漲 2.9%，收在 206.64 美元，盤中一度漲至 208.74 美元。但過去三個月來，股價大致呈現橫盤整理，累計僅上漲 1.1%。

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截至目前，本季財報季尚未為輝達帶來明顯催化劑。雖然多家科技巨頭陸續上調資本支出預測，但市場開始質疑，輝達是否仍會是最大受惠者，因記憶體晶片等其他 AI 硬體成本持續攀升，可能分食原本流向 GPU 的投資預算。

更大的問題在於，整體 AI 投資熱潮正受到借貸成本上升的影響而出現降溫跡象，使輝達股價難以持續突破。

此外，輝達近期透過資產負債表向 AI 新創企業提供融資的做法——《巴隆》形容其如「同時扮演創投與中央銀行」——也引發市場質疑。

21Shares 宏觀經濟研究主管 Stephen Coltman 在報告中表示，「許多過去現金流極為充沛的企業，如今為了投資 AI 基礎設施，不得不大舉舉債。即使是獲利能力最高、市值最大的輝達，也因傳出向客戶提供數千億美元規模的供應商融資與信用擔保，導致其信用利差擴大。」

不過，市場仍期待輝達將於 8 月 26 日公布的財報，有望成為股價突破盤整的重要催化劑，前提是投資人認為目前股價已具備足夠吸引力。

根據 FactSet，目前華爾街分析師對輝達的平均目標價為 314.29 美元。