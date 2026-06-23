鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-24 06:20

美股週二 (23 日) 遭遇大幅拋售，科技股與半導體族群成為重災區，那斯達克指數重挫逾 2%，費半狂瀉近 9%。市場原本預期油價回落、聯準會維持利率不變將有助支撐風險資產，但投資人最終將焦點轉向另一個更核心的問題：經過兩年來的 AI 狂潮後，相關類股估值是否已經過熱？

此次跌勢源自全球半導體股同步遭到拋售。南韓股市率先出現劇烈震盪，以科技股為主的 KOSPI 指數盤中一度暴跌近 10%，觸發熔斷機制暫停交易 20 分鐘。SK 海力士 (000660-KR) 與三星電子 (005930-KR) 收盤跌幅均超過 12%，隨後賣壓一路蔓延至歐美市場。

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AI 交易過度擁擠 市場憂「同一班車」風險

分析師指出，本輪修正並非單一利空事件所引發，而是過去數週累積風險集中釋放的結果。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 表示，近期科技股疲弱更像是多項因素共同作用，而非過去 24 小時內出現的單一重大消息。

瑞銀 (UBS) 策略師 Gerry Fowler 團隊則將目前市場形容為「同一班車 (same bus)」現象，意指大量機構資金集中押注於少數 AI 概念股，包括晶片設計商、記憶體廠、雲端服務供應商以及 AI 基礎建設相關企業。

該團隊指出，市場仍然相信 AI 長期成長故事，但短期信心已開始出現鬆動，部分避險基金近期已開始降低相關持股部位。

市場擔憂的是，當資金過度集中在同一類資產時，一旦出現獲利了結，便容易形成連鎖賣壓。

AI 資本支出成長恐接近「速度上限」

另一項引發市場擔憂的因素，來自 AI 基礎建設投資可能進入成長放緩階段。

瑞銀指出，過去兩年支撐 AI 類股高估值的重要因素，是雲端巨頭持續提高資本支出 (CapEx)，推動市場不斷上修獲利預估。

然而市場開始擔心，這波資本支出擴張是否已逐漸接近「速度上限 (speed limit)」。

若未來微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Meta (META-US) 等超大規模雲端業者的 AI 投資增速趨緩，過去支撐供應鏈股價上漲的獲利上修循環也可能同步降溫。

分析師認為，一旦市場無法再看到新的資本支出承諾，或 AI 商業化速度未能超越基礎建設成本成長，高估值的 AI 概念股將面臨更大的評價修正壓力。

記憶體股漲幅過大 成為獲利了結首選

本輪跌勢中，記憶體族群成為賣壓最集中的區域。受惠於 AI 伺服器對高頻寬記憶體 (HBM) 需求暴增，美光 (MU-US)、SK 海力士與三星電子今年以來大幅上漲。

追蹤全球記憶體龍頭的 Roundhill Memory ETF (DRAM-US) 在週一以前的 6 月累計漲幅高達 28%，但週二單日便回吐近半漲幅。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 指出，當某些產業出現近乎直線甚至拋物線式上漲時，往往代表風險正在快速累積。

他表示，拋物線式漲勢通常會以急速且難以預測的方式結束，而近期記憶體與 AI 供應鏈股的走勢正符合這項特徵。

華爾街認為修正不等於 AI 牛市結束

儘管市場出現明顯回檔，多數分析師並未將此次下跌視為 AI 泡沫破裂的訊號。

Sosnick 認為，目前的跌勢更像是在提醒投資人，高漲幅背後仍伴隨高度波動與風險，而非全面性恐慌拋售。