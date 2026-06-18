鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-19 07:30

美國副總統范斯 (JD Vance) 週四 (18 日) 在白宮記者會上，為總統川普 (Donald Trump) 與伊朗達成的臨時和平協議辯護，強調美國並未向伊朗提供任何資金，伊朗能否獲得經濟利益，完全取決於是否全面履行協議。

美國「一毛錢」都沒有給伊朗

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這項協議近期遭到共和黨內部及部分民主黨人士質疑，認為川普在與伊朗簽署的 14 點諒解備忘錄 (MOU) 中做出過多讓步。協議內容包括解除部分制裁、開放使用凍結資產，以及一項規模達 3,000 億美元的重建計畫。

范斯強調，伊朗只有在完全遵守協議條件下，才能取得相關資源。

「只有當伊朗完全履行協議，才能獲得這些利益。」

伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 同日也表示，他是在獲得伊朗權益及「抵抗陣線」將受到保障的承諾後，才批准這項備忘錄。

解除制裁並非重大讓步

針對外界質疑解除制裁形同向伊朗妥協，范斯表示，制裁對伊朗石油出口的限制早已失去效果。

「真正限制伊朗石油出口的從來不是制裁。我們不認為這是對伊朗的重大讓步。」

范斯指出，伊朗在制裁期間仍持續出售石油，因此制裁在協議達成前已「基本失效」。

他還指出，取消部分制裁後，反而有助於美國掌握伊朗金融體系的資金流向。

「解除制裁後，我們將能更清楚看到他們的資金流入與流出，這對美國人民是一項真正的好處。」

伊朗核計畫已被徹底摧毀

范斯表示，伊朗的核計畫已經「被徹底摧毀」，目前的和平協議是川普施壓戰略的下一階段，而非向德黑蘭讓步。

「現在要看的是，他們是否願意遵守總統和平計畫的下一步。」

根據協議內容，川普與伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 簽署的備忘錄將暫停軍事行動，並重新開放荷姆茲海峽至少 60 天，作為最終協議談判窗口。范斯表示，60 天期限已於周四正式開始，未來也可能延長。

他指出，若伊朗改變行為，中東局勢將出現重大轉變。

「如果伊朗願意改變，他們將與中東建立一種具有變革性的關係。」

罕見警告以色列官員勿攻擊川普

范斯也對批評協議的以色列官員發出罕見警告。「川普是當今世界唯一仍然同情以色列的國家領導人。」

他表示，如果自己身處以色列政府內閣，不會攻擊「唯一仍然擁有強大實力的盟友」。

范斯並指出，過去三個月保護以色列本土的防禦武器中，有三分之二由美國製造，並由美國納稅人支付。

川普版美伊協議遭兩黨質疑

民主黨參議員華納 (Mark Warner) 表示，他不相信伊朗會自願放棄濃縮鈾，並稱這可能成為川普任內最嚴重的外交失誤之一。

前美國駐聯合國大使海莉 (Nikki Haley) 雖支持打擊伊朗核設施，但批評重建計畫是「在摧毀威脅後，再花錢重建威脅」。

共和黨參議員 Ted Cruz 也質疑，3,000 億美元重建計畫是否等同於將資金交給伊朗宗教領袖。

范斯表示，國會議員已於周四收到正式協議文本，白宮也將很快向國會進行簡報。