〈港股盤後〉恒指大跌逾400點 科網與半導體板塊淪為「重災區」

鉅亨網新聞中心 2026-06-23 16:34

港股市場周二 (23 日) 情緒低迷，主要指數集體下挫並齊創近期調整新低。恒生指數收盤大跌 432.24 點，報 23336.28 點，跌幅 1.82%，全日成交金額達 3343.6 億港元。恒生科技指數重挫 3.30% 至 4399.22 點，國企指數跌幅 1.96%，報 7759 點，較去年 10 月高位回調超過 20%，已正式跌入技術性熊市。

恒指大跌逾400點 科網與半導體板塊淪為「重災區」(圖:shutterstock)

盤面上，科網股普跌，大模型「雙雄」智譜 AI 與 MINIMAX-W 分別重挫約 10% 及 16.46%。受南韓股市暴跌近 10% 並觸發熔斷機制、三星及 SK 海力士大跌逾 12% 的拖累，港股記憶體概念股集體崩潰，兩倍做多三星與海力士的 ETF 均暴跌超過 23%。

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房地產板塊同樣承壓，由於 1 至 5 月全國房地產開發投資同比下降 16.2%，反映基本面疲弱，內房股如融信中國大跌逾 13%。黃金股則因聯準會升息擔憂推升美元，壓制黃金避險吸引力，中國黃金國際跌逾 8%。

在普跌之中，防禦性的內銀股與創新藥板塊逆勢走強，中國銀行、工商銀行漲幅超 1%，石四藥集團更升逾 7%。新股方面呈現兩極化，星源材質上市首日漲逾 22%，而華健未來則慘跌 56%。