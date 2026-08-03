鉅亨網新聞中心 2026-08-03 16:39

港股主要指數周一 (3 日) 集體收漲，市場氣氛顯著回暖。截至收盤，恒生指數報 26009.40 點，上漲 124.97 點，漲幅 0.48%；恒生科技指數報 4875.61 點，漲 46.39 點，漲幅 0.96%；國企指數上漲 0.46%。大市全日成交金額達 2551.79 億港元，顯示資金入市意願強烈。

熱門科技股表現活躍。其中，阿里巴巴 - W 表現最為搶眼，全日大漲 7.01%，收報 125.2 港元，單日成交額高達 239.35 億港元。市場分析認為，阿里雲發布 Qwen3.8 模型及強化 AI 模型帶動利潤率的邏輯，加上潛在的算力交易消息，支撐了其股價走勢。其他科技巨頭如騰訊控股、百度集團及快手均漲逾 3%。

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然而，部分汽車股走弱，小米集團跌 2.85%，理想汽車及小鵬汽車收跌約 3%。

光伏板塊今日集體爆發，信義光能大漲 13.41%，協鑫科技升逾 11%。這主要受益於監管部門強化價格合規導向，推動行業由「拼價格」轉向「拼質量」以應對「內卷式」競爭。同時，AI 應用股持續走強，MiniMax 全日漲逾 7%，商湯漲 3.79%。

相對而言，存儲概念股表現低迷，南方兩倍做多海力士大跌逾 16%，南方兩倍做多三星電子跌近 14%，兆易創新亦跌逾 7%。這主要受到南韓 KOSPI 指數今日重挫 5.12% 的負面情緒傳導，以及市場對存儲龍頭業績持續性的疑慮影響。