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盤中速報 - 恆生指數下跌-474.53點至23293.99點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日02:19，恆生指數下跌474.53點（或2%），暫報23293.99點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.32%
  • 近 1 月：-7.18%
  • 近 3 月：-5.97%
  • 近 6 月：-7.88%
  • 今年以來：-7.26%

焦點個股


林業及木材概念領跌-6.30%。其中 綠心集團(00094-HK) 下跌 9.43% ; 中木國際(01822-HK) 下跌 8.76% ; 駿東控股(08277-HK) 下跌 8.4% 。

休閒及文娛設施概念領跌-5.57%。其中 大象未來集團(02309-HK) 下跌 30.95% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 下跌 4.71% ; 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 2.76% 。


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相關行情

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恆生指數23354.09-1.74%
綠心集團0.048-9.43%
中木國際0.125-8.76%
駿東控股0.109-8.40%
大象未來集團2.710-30.7%
弘毅文化集團0.410-3.53%
中國前沿科技集團1.280-11.7%

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