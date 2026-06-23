盤中速報 - 恆生指數下跌-474.53點至23293.99點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日02:19，恆生指數下跌474.53點（或2%），暫報23293.99點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.32%
- 近 1 月：-7.18%
- 近 3 月：-5.97%
- 近 6 月：-7.88%
- 今年以來：-7.26%
焦點個股
林業及木材概念領跌-6.30%。其中 綠心集團(00094-HK) 下跌 9.43% ; 中木國際(01822-HK) 下跌 8.76% ; 駿東控股(08277-HK) 下跌 8.4% 。
休閒及文娛設施概念領跌-5.57%。其中 大象未來集團(02309-HK) 下跌 30.95% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 下跌 4.71% ; 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 2.76% 。
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