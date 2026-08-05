〈港股盤後〉科網股活躍 恒指漲0.24% PCB概念與黃金板塊強勢爆發
鉅亨網新聞中心
港股主要指數周三(5日)收漲，市場情緒總體活躍，但各行業表現有所分化。截至收盤，恒生指數上漲0.24%，收報25,915.32點；恒生科技指數表現較佳，收漲0.97%；國企指數則上升0.34%。當日大市成交額達2,780.43億港元，顯示資金參與度高。
大型科網股漲多跌少，聯想集團表現亮眼，漲幅近6%；阿里巴巴與百度分別上漲約1.8%與1.6%，騰訊也錄得約1%的升幅。然而，小米集團與網易則逆市下跌超過1%。
PCB概念股成為今日市場焦點，板塊全線爆發。受AI伺服器及算力需求激增推動，加上電子布價格飆升引發覆銅板（CCL）提價預期，PCB產業鏈正進入量價齊升階段。其中，勝宏科技大漲逾16%領銜，建滔積層板亦漲逾10%。此外，由於全球三大存儲巨頭產能售罄，存儲半導體股全天活躍，中芯國際與兆易創新等個股皆有強勢表現。
黃金與資源板塊持續狂飆。隨著現貨金價站上4,170美元/盎司，避險情緒與資源價值重估推動金礦股集體走高。中國黃金國際漲逾13%，龍資源則因預告上半年利潤大幅增長，股價狂飆逾41%。
相較之下，石油與金融板塊集體承壓。受美伊有望達成霍爾木茲海峽協議的預期影響，國際油價顯著回落，導致「三桶油」齊跌，中國海洋石油跌逾2%。光通信板塊則受美國禁令傳聞攪動，中際旭創收跌5.18%
。銀行股同樣表現分化，匯豐控股受業務調整影響跌逾2.6%，內銀股亦延續調整態勢。
- 永豐台股基金漲逾70% 投研團隊如何做到
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈港股盤後〉恒指重返26000點大關 阿里巴巴全日勁升7% 領漲科技股
- 〈港股盤後〉7月收官 恒指月漲逾13% AI與記憶體晶片周五表現強勢
- 〈港股盤後〉類股走勢分化 教育股強勢領漲 科技股集體走低 恒指小漲
- 〈港股盤後〉汽車與科網股強勢領漲 恒指強升近2% 站穩兩萬五關口
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告