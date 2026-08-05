〈港股盤後〉科網股活躍 恒指漲0.24% PCB概念與黃金板塊強勢爆發

港股主要指數周三(5日)收漲，市場情緒總體活躍，但各行業表現有所分化。截至收盤，恒生指數上漲0.24%，收報25,915.32點；恒生科技指數表現較佳，收漲0.97%；國企指數則上升0.34%。當日大市成交額達2,780.43億港元，顯示資金參與度高。

大型科網股漲多跌少，聯想集團表現亮眼，漲幅近6%；阿里巴巴與百度分別上漲約1.8%與1.6%，騰訊也錄得約1%的升幅。然而，小米集團與網易則逆市下跌超過1%。