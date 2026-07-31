〈港股盤後〉7月收官 恒指月漲逾13% AI與記憶體晶片周五表現強勢

鉅亨網新聞中心 2026-07-31 16:40

港股 2026 年 7 月交易正式落幕，7 月最後交易日恒生指數尾盤翻紅，小漲 0.10%，收報 25884.43 點。恒生科技指數盤中曾漲至 1.4%，但隨後衝高回落，最終收漲 0.53%，報 4829.22 點。國企指數表現相對較弱，收跌 0.38%，報 8612.15 點。

7月收官 恒指月漲逾13% AI與存儲晶片周五表現強勢(圖:shutterstock)

主要指數全月表現亮眼，恒指單月累計上漲超過 13%，國企指數漲幅同樣超過 13%，恒生科技指數全月上漲近 8%。

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在周五盤面上，記憶體晶片板塊成為市場焦點，呈現「暴力反彈」態勢。受外圍晶片股大漲刺激，南方兩倍做多海力士暴漲超過 67%，南方兩倍做多三星也大漲逾 49%。此外，PCB 概念與光通訊板塊表現強勁，廣合科技漲幅逾 20%，聯想集團則大漲近 10%。

然而，大型科網股表現明顯分化。阿里巴巴漲幅達 4.65%，百度集團漲逾 3%；反觀小米集團受新消費概念下挫影響重挫逾 7%，京東集團亦跌逾 1%。傳統板塊如銀行、地產、石油及啤酒股則集體回調，百威亞太跌逾 6%，「工農中建交」五大行在創新高後紛紛下跌。

針對港股後市前景，市場普遍持積極態度。中央政治局會議釋放了穩增長、擴內需及提振資本市場信心的強烈訊號。分析指出，會議強調加大逆周期調節力度，這將有助於緩解投資者對市場波動的擔憂，支撐大市情緒。