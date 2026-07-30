鉅亨網新聞中心 2026-07-30 16:42

港股周四 (30 日) 全天窄幅震盪，主要指數漲跌互見。截至收盤，恒生指數小幅上漲 0.2%，報 25858.88 點；恒生科技指數下跌 1.25%，報 4803.77 點；國企指數與紅籌指數分別上漲 0.25% 及 0.47%。

教育板塊成為今日盤面焦點。受惠於龍頭業績表現亮眼，新東方 - S 全天飆漲 18.84%。根據財報，新東方 2026 財年第四季度淨利潤同比激增 775.8% 至 6220 萬美元，全年淨營收達 56.61 億美元。機構分析認為，教育龍頭的盈利能力修復與強勁的增長指引，帶動市場對該行業景氣度的重估。

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相較之下，AI 硬體鏈、晶片及光通信板塊集體走低。由於隔夜費城半導體指數重挫 5.33% 並陷入技術性熊市，加上市場對 AI 硬體「交易擁擠」的擔憂，相關個股承受重壓。華虹宏力大跌 8.26%，中芯國際跌 7.74%。

光通信領域中，長飛光纖光纜跌逾 10%；今日正式登陸港交所、刷新年內募資紀錄的中際旭創開盤受壓，首日收跌 2.04% 並跌破發行價。

能源與傳統金融板塊表現相對堅韌。受中東局勢升溫支撐，中國海洋石油上漲 2.89%。在企業業績方面，渣打集團上半年經營收入創新高，除稅前淨利潤達 48 億美元；復星國際發佈盈喜，預計上半年利潤同比增長約 127% 至 172%。