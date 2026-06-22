鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-23 07:40

美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 週一 (22 日) 發布為期 60 天的臨時一般許可，對伊朗原油、石化產品之生產、交付與銷售予以制裁豁免，並首次允許以美元支付伊朗石油款項，使伊朗銀行可直接收受國外匯款並將石油收入匯回國內。

上述豁免效期至 8 月 21 日，實質上暫時使伊朗長期使用的「影子油輪船隊」合法化，為數十年來華府對伊能源制裁最重大讓步。

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美財政部長貝森特表示，此舉係美伊瑞士會談成果之一，伊朗已承諾確保荷姆茲海峽自由開放通行。

美國副總統范斯在瑞士宣布，已跟伊朗就荷姆茲海峽航運安全機制及黎巴嫩衝突降級小組達成協議，伊朗亦同意邀請國際原子能總署 (IAEA) 核查人員重返境內監督核設施，此為「伊朗永久去核化第一步」，但具體准入範圍與是否視察去年遭美以兩國攻擊的納坦茲、福爾道及伊斯法罕基地，仍有待進一步談判。

伊朗官媒則低調回應稱未接受新核承諾，强硬派更批評核查安排「違反諒解備忘錄」。

作為臨時休戰協議內容，美國解除上月對伊朗港口的海上封鎖，並啟動總額 120 億美元 (分兩筆各 60 億) 被凍結資產解凍程序，即刻進入執行階段。

范斯表示，解凍資金套用於購買美國農產品 (小麥、大豆、玉米)，「這是典型且非常好的川普式交易」。