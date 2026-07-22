美連11天轟伊國際油價暴漲4%！美國務卿：德黑蘭無意認真開展和談

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-22 17:30

美軍中央司令部在美東時間周二 (21 日) 宣布，當晚對伊朗境內目標發動連續第 11 個夜晚的打擊，攻擊範圍涵蓋軍事指揮中心、海上作戰設施、飛機機庫、無人機存放場及後勤基礎建設，美方稱行動意在「進一步削弱伊朗威脅荷姆茲海峽商業航運的能力」。

(圖:shutterstock)

受美伊軍事升級與供應風險雙重牽動，國際油價在美東清晨周三 (22 日) 早盤應聲走高，當日上午 5 時許，7 月交割布蘭特原油期貨漲 3.8% 至每桶 87.56 美元，近月西德州中質原油漲 3.5% 至 94.20 美元，市場重估中東斷供溢價。

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在菲律賓登場的東協外長會議上，美國國務卿盧比歐表示，華府仍致力外交途徑，但痛批德黑蘭缺乏談判誠意。「若伊方認真，我們也認真；否則將採必要行動捍衛自身與盟友利益。」

他並強調，荷姆茲海峽作為全球石油與關鍵大宗商品運輸咽喉，仍是雙邊僵局核心，指控伊朗謀求掌控該水道，「一旦妥協將樹立極度危險先例」。

德意志銀行分析師 Jim Reid 指出，布蘭特期油收盤一個多月來首破 90 美元，停滯性通膨憂慮回來；能源價格攀漲也推升 Fed 鷹派預期，根據芝商所 (CME) FedWatch 數據，7 月升息機率回升至 24.1%，9 月至少升 1 碼機率達 69%。