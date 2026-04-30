鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-30 19:20

全球工業設備龍頭開拓重工 (CAT-US)(Caterpillar) 周四 (30 日) 公布第一季財報，表現優於市場預期。受終端市場需求強勁及積壓訂單創紀錄的推動，公司營收與獲利均實現顯著增長，帶動其股價在盤前交易中一度上漲近 5%。

開拓重工首季財報亮眼 受惠AI資料中心與建設需求 營收大增22%(圖:shutterstock)

核心財務數據表現

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開拓重工第一季總營收達到 174 億美元，較 2025 年同期的 142 億美元大幅增長 22%。

在獲利方面，當季每股盈餘 (EPS) 為 5.47 美元，調整後每股盈餘則達到 5.54 美元，遠高於去年同期的 4.25 美元。營收的增長主要歸功於銷量增加 (貢獻約 23 億美元) 以及優異的定價策略 (價格實現貢獻約 4.26 億美元)。

建設與能源業務成為增長雙引擎

在各業務部門中，建設機械 (Construction Industries) 表現最為突出，營收較去年同期增長 38%，達到 71.6 億美元。這一增長主要受到北美市場需求增加以及經銷商積極補庫存的推動。這部門利潤更是激增 50%，展現了強大的經營韌性。

同時，能源與交通 (Power & Energy) 業務也表現亮眼，營收增長 22% 達 70.3 億美元。此外，隨著人工智慧 (AI) 技術的快速發展，資料中心對發電設備與備用電源的需求激增，為該部門帶來了豐厚的利潤回報。

成本挑戰與股東回饋

儘管業績強勁，開拓重工仍面臨製造成本上升的挑戰。該季營業利潤率為 17.7%，略低於去年同期的 18.1%，主要原因是關稅成本導致製造費用增加，以及與薪資相關的研發和管理費用上升。