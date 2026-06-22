鉅亨網記者黃皓宸 2026-06-22 15:59

AI 浪潮持續席捲全球，但地緣政治衝突推升油價，也讓通膨與利率變數再度成為市場焦點。面對 AI 成長紅利與通膨風險交錯的新投資環境，如何掌握下一波布局機會？「鉅亨買基金」攜手摩根資產管理，舉辦「通膨 X AI，2026 年投資新秩序」投資說明會，解析 AI 產業新趨勢，並分享現金流規劃策略，也邀具有「基金教母」之稱的蕭碧燕分享 30 年基金投資經驗，剖析如何在波動中提高長期勝率。

摩根資產管理產品策略部副總戴馨玲表示，市場近期雖擔憂 AI 投資是否面臨變現壓力，但從全球科技龍頭的資本支出規模來看，AI 建設熱潮仍處於加速發展階段，亞馬遜、微軟、Google、Meta 及甲骨文等大型雲端服務業者持續提高 AI 相關投資，未來數年資本支出規模預估仍將維持高成長驅勢，顯示企業對 AI 發展的投入並未放緩。

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戴馨玲指出，AI 競賽已從模型能力延伸至基礎設施建設，帶動半導體、資料中心、電力供應、散熱系統、高速傳輸及低軌衛星等產業需求同步升溫，而掌握關鍵供應鏈的亞洲企業，正站在全球 AI 浪潮最核心的位置。

戴馨玲進一步指出，相較於美國科技股經歷一波評價重估後估值明顯墊高，亞太科技股目前成長與評價較具吸引力，以亞太科技企業平均預估本益比約 16 倍，與美國科技龍頭約 23 倍相較為低，折價幅度接近三成，但產業競爭力並未因此打折。

亞洲不僅掌握全球逾七成半導體供應鏈，更擁有龐大的數位內容與軟體應用市場，在 AI 硬體與應用雙軌發展下具備長期成長潛力，隨著企業獲利持續改善、AI 需求延續，以及資金重新尋找具吸引力的成長標的，亞太科技股可望成為下半年全球科技投資的重要焦點。

談到投資人實際行動變化，鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭也表示，今 (2026) 年以來市場資金流向已出現明顯轉折。據平台統計，股票型基金申購金額年增率高達 163%，遠高於平衡型基金的 37% 及債券基金的 5%，成為資金流向最大贏家。

不僅如此，羅瑤庭也點出，股票基金人均申購金額更由去年的 36.9 萬元大幅提升至 63.4 萬元，首度超越債券基金，值得注意的是今年申購股票基金的投資人中，近四成曾於去年申購過配息型基金，50 歲以上接近退休族群投入股票基金的比例也明顯提高，顯示過去以領息為主要目標的投資人，正逐步將焦點轉向資本增值與總報酬，投資思維出現顯著轉變。

羅瑤庭說，當投資人逐步由債券領息轉向股票資產配置後，如何在不依賴傳統配息機制下仍維持穩定現金流，成為重要課題。

羅瑤庭建議可透過「鉅亨自由 Pay」機制，以累積級別基金為基礎，設定每月提領金額與時間，自動化創造現金流，同時兼顧長期資產成長動能，並透過下檔風險控管避免過度提領侵蝕本金。此外該機制以提領取代配息，可降低二代健保補充保費與配息課稅負擔，進一步提升資金運用彈性與效率，讓投資策略與現金流需求得以同步兼顧。

蕭碧燕則分享 30 年投資經驗表示，長期投資最大的敵人往往不是市場波動，而是投資人的情緒，許多人總想等到最低點才進場，或在市場出現利空時急於贖回，但回顧近年市場表現，無論是關稅爭議、地緣政治衝突或景氣雜音，每次修正後市場最終都重回成長軌道，真正值得長期持有的一軍基金往往呈現「一波比一波高，沒有最高，只有波段高」的特性，若因短期震盪而離場，反而容易錯失後續更大的報酬機會。

針對市場擔憂 AI 是否重演過去科技泡沫，蕭碧燕認為，目前環境與歷史泡沫形成階段有明顯差異，無論是 2000 年網路泡沫或 1989 年日本資產泡沫，在崩跌前均伴隨債券殖利率大幅攀升及領先經濟指標轉弱等警訊。

蕭碧燕也點出，目前殖利率已自高檔回落，領先指標則由低檔回升，顯示經濟仍朝軟著陸方向發展，加上企業獲利持續成長、AI 應用逐步落地並開始創造實際價值，現階段更像是新一輪科技創新的成長初期，而非泡沫破裂前夕。她也提醒投資人，與其猜測市場高低點，不如透過紀律投資持續參與 AI 帶來的長期成長機會。