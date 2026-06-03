138檔台股基金跑贏大盤！37檔報酬翻倍 鉅亨買基金：跟趨勢走別急著停利

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-03 13:37

台股今年多頭氣盛，前 5 個月指數大漲超過 15,000 點，吸引全球市場目光。相較於大盤表現，台股基金展現更驚人的創造報酬能力，據「鉅亨買基金」統計，今 (2026) 年以來共有 138 檔台股基金績效超越大盤 54.5% 漲幅，其中更有 37 檔報酬率突破 100%，展現主動投的強大優勢。面對市場對高檔震盪與過熱疑慮升溫，鉅亨買基金今 (3) 日認為，現階段投資人與其猜高，不如聚焦產業趨勢與企業獲利成長，透過優質基金持續參與 AI 帶動的長線行情。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(圖:鉅亨買基金提供)

據基金評級機構理柏環球資料統計，129 檔台股基金及 16 檔台灣中小型股票基金中，多達 138 檔今年以來報酬率領先大盤。鉅亨買基金總經理張榮仁表示，今年市場最大的特色是資金輪動速度明顯加快，從 AI 伺服器、半導體到網通、散熱及設備供應鏈，資金焦點持續轉換。

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在這樣的環境下，主動式基金管理團隊的價值更加凸顯，透過長期產業研究、企業拜訪與基本面追蹤，基金經理人能隨市場變化靈活調整持股配置，掌握下一波受惠產業與成長機會，進一步創造超額報酬。

面對台股大漲後是否該停利的疑問，張榮仁認為，從歷史數據來看，急著獲利了結未必是最佳策略，根據鉅亨買基金以 1984 年至今台股資料進行回測，若投資人分別設定 10% 及 20% 的停利目標，台股滾動 3 年平均年化報酬率僅 10.1% 及 10.8%，皆低於完全不停利策略的 14.6%。

張榮仁指出，停利看似降低風險，實際上卻可能讓投資人錯失後續主升段行情與複利效果，對於長期向上的市場而言，持續參與趨勢往往比頻繁進出更能提升投資成果。

除了市場資金動能強勁，基金公司對台股後市看法也更加樂觀。張榮仁表示，據最新資料，多家基金公司已將 2026 年台灣經濟成長率預估上修至 7% 至 8.7% 區間。

另一方面，台經院最新預測，2026 年台灣經濟成長率可望達 7.6%，出口年增率更高達 27.1%，雙雙較前次預估大幅調升，基金公司普遍認為，AI 基礎建設投資持續擴張，加上高階伺服器、先進封裝及資通訊設備需求強勁，將持續帶動台灣供應鏈受惠，成為支撐台股的重要力量。

企業獲利成長則是基金公司同步看多台股的另一項重要依據，據各家機構預估，2026 年台股企業每股盈餘 (EPS) 成長率多落在 19.7% 至 50% 之間，整體維持雙位數以上增幅，其中鉅亨買基金預估則是 30%。

張榮仁指出，市場過去擔憂 AI 效益集中於少數權值股，但目前觀察到 AI 商機已逐步向伺服器零組件、散熱、IC 設計、先進製程、設備與網通等領域擴散，受惠企業家數持續增加。只要全球雲端服務供應商 (CSP) 維持高資本支出，企業獲利仍有上修空間，也將成為推升台股的重要基礎。

對市場對台股基本面的樂觀看法正逐漸形成共識，AI 紅利驅動的成長循環仍在延續。張榮仁表示，投資人若想參與台股長線機會，卻不想自行研究個股或頻繁判斷進出時點，不妨透過鉅亨買基金「強勢王」精選投組中的「台股明星隊」參與市場，該投組精選長期績效優異的台股基金，並搭配強勢加碼與自動化投資機制，在市場震盪過程中協助投資人掌握趨勢、降低情緒干擾，參與 AI 浪潮帶來的長期成長機會。