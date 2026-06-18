鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-18 17:52

美國聯準會 (Fed) 最新決議維持利率不變，但真正值得關注的是新任主席華許釋出的政策訊號。「鉅亨買基金」今 (18) 日表示，本次會議重點不再是何時降息，而是開始 Fed 改變與市場的溝通方式，過去市場習慣透過點陣圖預測降息時程，但華許希望政策回歸數據，在美國經濟維持成長、就業穩定且通膨仍高的情況下，Fed 缺乏立即降息理由，焦點將轉向高利率環境將維持多久及企業能否持續消化較高的資金成本。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(圖:鉅亨買基金提供)

鉅亨買基金總經理張榮仁認為，Fed 減少前瞻指引後，市場短期波動可能增加，但 AI 帶動的產業成長趨勢並未改變。建議投資人避免過度押注降息時程，而應聚焦企業獲利能力與產業競爭力。

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張榮仁指出，華許上任後已開始推動聯準會體制改革，本次會議最大的變化之一，是華許未提交個人利率預測，打破歷任主席慣例，同時大幅簡化會後聲明內容，據最新經濟預測顯示，美國經濟成長與就業市場仍具韌性，但通膨預測則較前次明顯上，修華許希望市場減少對聯準會前瞻指引的依賴，重新聚焦通膨、就業與金融條件等基本面數據，未來市場定價將更直接反映經濟變化，也代表投資人不能再單純依靠降息預期作為投資判斷依據。

談及利率與 AI 的關係，張榮仁表示，AI 已成為支撐美國經濟的重要力量。近年大型科技企業持續投入資料中心、晶片、電力與雲端基礎建設，帶動龐大資金需求。短期而言，AI 投資熱潮可能推升市場利率與通膨壓力，使聯準會更難快速降息，然而從長期來看，若 AI 成功提升企業生產效率、降低營運成本，將有助於提高生產力並抑制通膨，AI 對物價的影響可能從短期需求推升，逐步轉向長期成本下降，成為未來經濟成長的重要驅動力。

張榮仁也分析，目前美國經濟仍展現強勁韌性，也讓利率呈現「易升難降」格局，上 (5) 月消費者物價指數 (CPI) 年增率回升至 4.2%，非農就業新增 17.2 萬人，失業率維持在 4.3%，顯示需求與勞動市場尚未明顯降溫。

在此環境下，聯準會沒有急於降息的必要，更重要的是，高利率對企業投資與消費活動的抑制效果仍有限，尤其科技產業獲利與資本支出依然強勁，市場未來需要重新調整對利率路徑的預期，接受高利率可能維持更長時間的新現實。

展望後市，張榮仁認為，聯準會減少前瞻指引後，市場短期波動可能增加，但 AI 帶動的產業成長趨勢並未改變。建議投資人避免過度押注降息時程，而應聚焦企業獲利能力與產業競爭力。

從區域布局來看，張榮仁指出，台、美、日股及韓股仍是 AI 受惠程度較高的市場，可透過股票型基金、以及「鉅亨超底王」機制採取分批進場、急跌加碼策略，面對高利率與震盪並存的環境，紀律投資比預測利率更重要，掌握企業獲利成長，仍是參與下一波 AI 長線行情的核心關鍵。