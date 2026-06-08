鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-08 17:19

上周美國 5 月非農就業數據優於預期，引發市場重新評估聯準會 (Fed) 降息時程，加上美國長天期公債殖利率突破 5%，使全球科技股與 AI 族群同步承壓，台指期夜盤更出現史詩級重挫，台股今 (8) 日短線情緒急速降溫。「鉅亨買基金」認為，此次震盪主要反映利率預期調整與高槓桿資金退場所帶來的短期衝擊，而非企業基本面惡化，隨著 AI 帶動全球科技投資持續擴張，台企獲利動能依舊強勁，本波修正反而為長期投資人創造更具吸引力的布局機會。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，台股過去一年在 AI 與半導體產業帶動下屢創新高，相關權值股與供應鏈個股累積漲幅可觀，短線受到利率變化與市場情緒影響而出現獲利了結並不令人意外。

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然而這波行情並非單純依靠資金推升，而是建立在企業獲利持續成長的基礎之上。隨著全球 AI 基礎建設需求快速增加，台灣在晶圓代工、先進封裝、高效能運算及 AI 伺服器供應鏈的關鍵地位更加穩固，企業獲利預估持續上修，估台股企業 EPS 將由去 (2025) 年的 1,251 元成長至今 (2026) 年的 1,964 元，年增率高達 57%，顯示指數創高背後有扎實的基本面支撐。

張榮仁指出，市場在多頭循環中本來就不可能一路直線上漲，尤其當股價累積漲幅較大、又遇到降息預期反覆修正時，波動放大屬於正常現象，目前市場最大的矛盾在於，愈強勁的經濟數據反而愈可能延後降息時程，進而壓抑短線投資情緒。

但從基本面來看，強勁就業數據與企業獲利成長，恰恰證明美國經濟仍維持擴張。以那斯達克 100 指數為例，今年第 1 季 EPS 年增率達 45%，顯示 AI 與科技產業的成長動能仍相當強勁，也有助支撐台灣科技供應鏈的接單與獲利表現。

展望後市，張榮仁認為，本次劇烈震盪更接近高槓桿資金遭清算所引發的技術性修正，而非景氣循環反轉的開始，對投資人而言，與其試圖預測台股短期高低點，不如聚焦企業獲利與產業趨勢。

張榮仁也指出，AI 浪潮帶動全球資本支出持續成長，台灣作為全球半導體與 AI 供應鏈核心，仍是最直接的受惠者，在產業趨勢與獲利成長未變的情況下，台股基金反而能透過專業團隊選股，掌握 AI、半導體及高成長產業的投資機會，降低個股波動風險，成為布局台股的重要工具。

張榮仁建議，面對市場震盪，投資人應避免因短線波動而追高殺低，反而可透過定期定額或分批布局方式參與台股長期成長機會，尤其運用「鉅亨超底王」機制，當市場出現較大幅度修正時自動提高扣款金額，逢低累積更多基金單位數，不僅有助降低平均持有成本，也能有效克服市場情緒干擾，當企業獲利持續成長、AI 產業趨勢未變，每一次因情緒所造成的拉回，都可能是長期投資人布局台股基金的關鍵時點。