鉅亨網編輯林羿君 2026-06-22 06:20

SpaceX 股價在上週 IPO 後一路飆升，週二 (16 日) 盤中一度較每股 135 美元的發行價大漲 67%，並連續第三個交易日收高。不過隨著本週漲勢降溫，目前股價漲幅已收斂至較 IPO 價格高出 33%。

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即便如此，市場熱度絲毫未減。散戶投資人對 SpaceX IPO 展現空前興趣，相關槓桿 ETF 也吸引驚人的資金流入。此外，SpaceX 股票選擇權於正式上市後，交易量同樣相當龐大。

槓桿 ETF 發行商 Direxion 資本市場主管 Jake Behan 向《MarketWatch》表示：「市場對 SpaceX 的需求從來不是問題，真正的問題在於能否取得投資管道。」

他指出，市場反應的廣度令人印象深刻。Direxion 也在 SpaceX 上市初期推出相關槓桿 ETF「LOFF」。

上市後的強勁表現，也讓少數已展開追蹤研究的分析師進一步看好其後市。至於參與此次 IPO 承銷的大型投資銀行，仍需等到 7 月初才能正式發布研究報告。

研究機構 Zephirin 近日首次給予 SpaceX「買進」評級，目標價 310 美元，理由是市場低估了其供需失衡狀況。

另一方面，Oppenheimer 分析師上週四 (18 日) 則將目標價自 190 美元調升至 250 美元，原因是 SpaceX 計劃收購 AI 公司 Cursor。Cursor 被視為代理式（Agentic）程式設計領域的重要領導者。

更重要的新需求來源即將到來。本月底前，SpaceX 將被納入多項主要指數，意味著追蹤這些指數的被動型基金將開始買進該股。

FTSE Russell 週四宣布，SpaceX 將於 6 月 26 日生效的年度調整中納入 Russell 1000 Index。FTSE Russell 同時表示，將於 12 月對 SpaceX 進行完整評估。

近年來，多家指數編製機構陸續修改規則，讓大型企業在 IPO 後能更快納入指數。美國證券價格研究中心（CRSP）已允許新上市公司僅經過 5 個交易日即可納入指數；Nasdaq 與 MSCI 則分別允許 IPO 公司在 10 個與 15 個交易日後具備納入資格。

根據晨星統計，追蹤上述指數機構的被動型基金總資產規模高達 8.9 兆美元。至於 S&P Dow Jones Indices 雖曾討論讓 SpaceX 快速納入 S&P 500 的提案，但最終決定維持現行規則不變。

Futurum Equities 首席市場策略師 Shay Boloor 表示，這次 IPO 架構創造出極具威力的短期技術面條件。

他進一步指出，SpaceX 流通股數偏低，加上內部人持股採分階段解禁機制，有助於避免單次大量拋售衝擊市場。首批內部人持股預計在公司公布第二季財報後數日解除鎖定。FactSet 預估，SpaceX 將於 8 月初公布第二季業績。

Zephirin 分析師認為，單純被納入指數通常不足以推動股價長期重估，但被動資金流入、強勁動能與有限流通股三者結合後，股價上行空間可能超越歷史上一般指數納入個股的表現。

另一方面，根據《彭博》報導，SpaceX 也正籌備發行公司債，預計最快下週一開始接觸投資人。此次發債規模至少 200 億美元，募集資金將用於償還 2027 年 9 月到期的 200 億美元過橋貸款。

SpaceX 上週 IPO 已募得 85.7 億美元。根據招股文件，公司必須將部分債務融資及 IPO 所得用於償還上述過橋貸款。截至 IPO 申報文件揭露，SpaceX 總負債規模約 291 億美元。

若順利完成，這將是 SpaceX 首次發行投資等級美元公司債。標普全球評級上週四給予 SpaceX「BBB」評等；惠譽與穆迪則分別給予「BBB+」與「Baa1」評級。