鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-19 10:40

由於 SpaceX 目前仍未獲利，因此無法以本益比評價。不過根據四名分析師對 2027 年的營收預測，以及周三 (18 日) 收盤價計算，SpaceX 目前的股價相當於 2027 年預估營收的 39.2 倍。

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雖然 SpaceX 尚未納入標普 500 指數，但根據道瓊市場數據，該公司 2027 年預估營收倍數已超越目前所有標普 500 成分股。

散戶 FOMO 推升行情

SpaceX 股價周三下跌約 5%，周四再跌 3.6%，但相較於首次公開發行 (IPO) 價格，仍上漲 37%。

市場人士指出，投資人在「害怕錯過」(FOMO) 情緒的驅動下，更願意押注執行長馬斯克的長期願景，而非依循傳統估值方法。

市場也正在辯論，SpaceX 是否將步上網景通訊 (Netscape) 的後塵。

網景 1995 年 IPO 被視為網際網路時代的重要起點，帶動投資人對網路產業的狂熱追逐，但也最終演變為網路泡沫。

Evercore ISI 策略師 Julian Emanuel 說：「網景 1995 年的 IPO 開啟了網路時代，也促使投資人開始做更大的夢。」

他認為，SpaceX 可能成為新一輪「勇敢做夢型 FOMO」的催化劑，推動牛市進入下一階段。

自上周五正式掛牌以來，SpaceX 已掀起空前市場熱潮。數十億美元資金湧入與 SpaceX 相關的 ETF 產品，散戶資金也大量流向 SpaceX，甚至分散了原本流向輝達 (NVDA-US) 與「科技七巨頭」(Magnificent Seven)相關標的的買盤。

創投公司 Pierpoint Ventures 執行董事 Maury Blackman 表示，網景當年 IPO 雖尚未獲利，卻迅速獲得 29 億美元市值，象徵市場對未來的想像力被正式啟動。

他在 SpaceX 上市前夕寫道：「這將告訴企業執行長、董事會、機構投資人、政府以及所有有抱負的工程師，未來方向已經確立。問題不再是人類是否會成為跨星球物種，而是這件事會以多快速度實現，以及誰將打造支撐這個未來的基礎設施。」

AI 行情是否正在形成新泡沫？

儘管網景 IPO 最終成為網路泡沫的開端，但 Emanuel 認為，目前 AI 行情仍有進一步上漲空間。

他表示，市場情緒可能從目前的「動物本能」進一步升溫為全面性的 FOMO 狂潮。

Wellington-Altus 首席策略師 Jim Thorne 則認為：「泡沫本來就是科技革命中的正常現象。市場會過度應用技術、投入過多資本，也會出現過度建設。」

但他指出，真正重要的問題並非市場是否處於泡沫，而是泡沫破裂後留下什麼。

分析師：SpaceX 與網景最大差別在護城河

不過分析人士認為，SpaceX 與當年的網景仍存在根本差異。

雖然兩家公司上市初期都享有極高估值，但 SpaceX 已建立龐大商業版圖，並在多個產業掌握關鍵地位。

目前 SpaceX 幾乎主導全球商業火箭發射市場，同時也是美國政府進入太空的重要合作夥伴，在產業內幾乎沒有真正能夠匹敵的競爭者。此外，該公司在 AI 基礎設施與衛星通訊領域的布局也持續擴大。

Oppenheimer 分析師 Timothy Horan 看好 SpaceX 長期成長潛力，周四將 SpaceX 目標價由每股 190 美元調升至 250 美元。與 SpaceX 周四收盤的 185 美元相比，仍有約 35% 的上漲空間，也比先前歷史高點高出約 11%。