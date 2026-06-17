鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，SpaceX(SPCX-US) 股價持續飆升，傳統航太巨頭也同步受惠，但新興太空概念股表現卻明顯落後。
SpaceX 上市以來股價已上漲超過 30%，持續成為今年市場最受關注的投資題材之一。但這波漲勢也讓太空產業投資版圖出現明顯分化。
自 SpaceX IPO 以來，多數老牌航太與國防企業股價普遍走高。奇異航太 (GE-US)、Howmet Aerospace(HWM-US)、Honeywell(HON-US)、Parker-Hannifin(PH-US)、Eaton(ETN-US) 及 TransDigm(TDG-US)股價同期均上漲約 5% 至 9%。波音 (BA-US)、RTX(RTX-US)、空中巴士(Airbus)、Wabtec(WAB-US) 及 Curtiss-Wright(CW-US)也都有不錯表現。
相比之下，新一代太空概念股走勢明顯疲弱。其中，Rocket Lab(RKLB-US)下跌約 5%，AST SpaceMobile(ASTS-US)、EchoStar(SATS-US)、Viasat(VSAT-US)、Redwire(RDW-US)、Planet Labs(PL-US)、Satellogic(SATL-US)跌幅約 10% 至 16%。維珍銀河 (Virgin Galactic)(SPCE-US)、Sidus Space(SIDU-US) 及 Intuitive Machines(LUNR-US)股價均下跌超過 20%。
SpaceX 並未引發全面性的「買進太空產業」行情，而是成為市場重新篩選贏家與輸家的分揀機。
在 SpaceX 尚未上市之前，投資人若想參與太空產業成長趨勢，可選擇的標的其實不多。許多投資人透過 ETF 及 Wrapper 來間接押注 SpaceX 上市前的成長潛力。
如今市場的問題是，那些過去被視為 SpaceX 替代標的的公司，是否還值得獲得同樣程度的資金與市場關注？
至少目前來看，市場給出的答案相當直接：SpaceX 已經改變了整個產業的競爭格局，而其他新興太空企業必須靠自身實力來爭取投資人的青睞。
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