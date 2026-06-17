鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-18 07:10

SpaceX 上市以來股價已上漲超過 30%，持續成為今年市場最受關注的投資題材之一。但這波漲勢也讓太空產業投資版圖出現明顯分化。

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SpaceX 並未引發全面性的「買進太空產業」行情，而是成為市場重新篩選贏家與輸家的分揀機。

在 SpaceX 尚未上市之前，投資人若想參與太空產業成長趨勢，可選擇的標的其實不多。許多投資人透過 ETF 及 Wrapper 來間接押注 SpaceX 上市前的成長潛力。

如今市場的問題是，那些過去被視為 SpaceX 替代標的的公司，是否還值得獲得同樣程度的資金與市場關注？