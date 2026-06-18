大逆轉？傳騰訊傳參與135億元回購計畫 Manus擬重返中國資本懷抱

鉅亨網新聞中心 2026-06-19 07:00

根據科技媒體 The Information 引述兩名知情人士報導，AI 智能體新創 Manus 的中國早期支持者正規劃斥資 20 億美元 (約新台幣 590 億元、人民幣約 135 億元)，向 Meta Platforms (META-US) 回購該公司股權，為今年 4 月遭中國主管機關叫停的收購案帶來重大轉機。

（圖：REUTERS/TPG）

報導指出，參與回購計畫的投資方可能包括騰訊、紅杉中國 (現名紅杉中國基金) 及真格基金等早期投資者。其中，紅杉中國、真格基金及美國創投機構 Benchmark 等投資人，在 Meta 完成收購時已將部分投資收益分配給有限合夥人(LP)，騰訊亦為當時的獲利方之一。

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知情人士透露，收購遭撤銷後，紅杉中國與真格基金並未要求有限合夥人返還已分配收益，而是計畫透過新募集資金，以 Meta 當初收購 Manus 時的原始價格回購股權，騰訊也將參與此次交易。另一位投資人士則表示，Benchmark 不會參與回購，因此中國投資人未來持股比例可能進一步提高。

作為回購方案的一部分，Manus 正研究全面調整企業架構，計畫設立一家註冊於中國境內的中外合資企業，為未來赴香港上市鋪路。報導指出，中國投資人將以美元增資，而新的合資架構則是確保其能合法持有相關股權的重要安排。

The Information 認為，這項回購計畫與中國國家發展和改革委員會旗下外商投資安全審查機制今年 4 月的決定有關。當時官方宣布依法禁止「外資收購 Manus 項目」，要求相關各方撤銷交易，導致 Meta 原先的收購案遭迫中止。

值得注意的是，儘管收購案最終受阻，Manus 近一年來的業績卻持續快速成長。知情人士透露，目前 Manus 年化營收運行速率 (ARR) 已達 4 億至 5 億美元(約 27 億至 34 億元人民幣)，相較 Meta 當初收購時約 1 億美元的年化營收規模，大幅成長 4 至 5 倍。

市場人士分析，若回購順利完成，對早期投資人而言可能是一筆相當划算的交易。由於投資方有機會以遠低於當前市場估值的價格重新取得股權，而 Manus 未來仍保有獨立上市的可能性。不過知情人士也強調，目前回購交易細節仍在協商階段，尚未完全定案。

Manus 於 2025 年 3 月正式爆紅，自稱為全球首個通用 AI 智能體 (General AI Agent)。其核心產品可透過雲端虛擬機自主執行多步驟任務，包括網頁瀏覽、訂票、股票分析、深度研究與資訊整理等工作，發布後迅速引發全球關注，一度出現邀請碼供不應求的現象。

公司由 1993 年出生的肖弘創立並擔任執行長。肖弘畢業於華中科技大學，早年創立武漢夜鶯科技，推出微信公眾號管理工具「壹伴助手」，並曾獲騰訊等機構投資支持。另一名共同創辦人為首席科學家季逸超，以及產品合夥人張濤。張濤曾任職於 ByteDance 與 Meituan 相關事業。

根據報導，Manus 於 2025 年 7 月將總部遷往 Singapore，透過訂閱制銷售 AI 智能體服務，月費介於 20 美元至 200 美元之間。隨後於 2025 年 12 月遭 Meta 收購。

The Information 分析指出，Manus 營收快速成長的原因尚未公開，但可能與 Meta 將其技術整合進自家 AI 產品、生態系統及廣告平台有關。今年 4 月收購案遭叫停後，Bloomberg 亦曾報導，Meta 已在內部完成與 Manus 的業務切割，並停止雙方數據共享。