鉅亨網新聞中心 2026-04-29 13:30

在創始團隊沉默數月後，懸而未決的 Manus 併購案正式落幕。中國國家發改委最新公告指出，外商投資安全審查機制已依法禁止外資收購 Manus 項目，並要求撤銷交易。這份措辭罕見強硬的聲明，為這場震驚全球 AI 圈的併購案劃下句點。

幾個月前，這支來自武漢的年輕團隊還在矽谷受到巨頭追捧，如今卻從「創業神話」急轉直下，留下沉重結局。

‌



Manus 的母公司「蝴蝶效應」，最初紮根於武漢，距離創辦人肖弘的母校華中科技大學僅一街之隔。作為 90 後的連續創業者，肖弘早年憑藉工具類產品在國內積累了第一桶金，隨後敏銳地切入 AI 領域。

當時的 Manus 被視為國內 AI 應用的領頭羊，甚至連紅杉中國、騰訊等頂級機構都爭相入局。隨著 Manus 發布後展現出的強大技術潛力，矽谷老牌風投 Benchmark 豪擲 7500 萬美元領投 B 輪，將公司估值推上 5 億美元的高峰。

然而，這筆交易也成為了命運的轉折點。在當時，Manus 團隊深受「全球化」理念感召，認為中國創業者應跳出舒適圈，去賺海外客單價更高、付費意願更強的錢。

肖弘曾公開表示，若希望 Manus 長期存在，唯一的路徑就是成為世界級公司。但他們或許忽略了，在當前複雜的國際形勢下，AI 競賽早已不再純粹是技術的比拼，更是國家實力的延伸。

接受美元資本的那一刻起，Manus 就已身不由己，必須在監管審查與資本退出之間走鋼絲。

「新加坡洗白」為何失效

為了規避日益嚴格的投資審查並獲取矽谷信任，Manus 在 2025 年中旬做出了一個極具爭議的決定：將營運主體遷往新加坡，裁撤國內大半員工，並清空中文社交媒體與封鎖中國 IP。

這種被法律圈稱為「新加坡洗白」（Singapore washing）的模式，試圖透過更換公司國籍來為美國資本接盤掃清障礙。隨後，Meta 宣布以 20 億美元收購 Manus，似乎證明了這步棋的商業成功。

然而，監管部門的邏輯非常清晰：審查的重點不在於公司當下的註冊地，而在於核心技術是什麼時候、在哪裡、由誰開發的。

Manus 的技術積澱與工程能力，毫無疑問是在其遷往新加坡之前，利用國內的資源與人才在中國本土完成的。

這種「境內研發、境外換殼、外資接盤」的標準化套路，在如今對技術溯源極其嚴格的審查體系下，簡直無所遁形。Meta 的收購被按住並非偶然，而是地緣博弈全面滲透到企業層面的必然結果。

選擇去中國化 慘遇生態斷層

遺憾的是，在收購案被叫停的這幾個月裡，AI 市場早已換了天地。Manus 崛起時，它幾乎是 AI Agent 的唯一代名詞，但如今國內巨頭如阿里、騰訊、百度已紛紛將 Agent 能力嵌入各自的辦公軟體與搜索平台，市場進入了「百蝦大戰」的紅海階段。

Manus 的致命傷在於，它在最關鍵的時刻選擇了「去中國化」，不僅消耗了品牌的親和力，也錯過了與國內生態深度融合的最佳時機。

現在的 Manus 處境極為尷尬：它既無法被國內生態完全視作「自己人」，又失去了外資收購的通票。它對底層模型的依賴以及缺乏自有流量支撐的弱點，在激烈的競爭中逐漸暴露。

曾經那股席捲全球的氣運，在一次次對監管環境的誤判與對資本路徑的執迷中被消磨殆盡。

換殼收割資本 可能已是死胡同

Manus 的結局，為所有懷抱全球化野心的 AI 新創公司敲響了警鐘。在全球科技脫鉤的大背景下，想要一邊利用國內技術紅利，一邊透過境外換殼完成資本收割的「走捷徑」做法，路正變得越來越窄，甚至可能演變成一條死胡同。