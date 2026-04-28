中方叫停Manus併購案 環球時報提出三點說明

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-28 11:16

備受關注的美國科技巨頭 Meta(META-US) 收購中國 AI 公司 Manus 一事有了最新進展。中方 27 日（周一）表示，外商投資安全審查工作機制辦公室（國家發展改革委）依法依規對外資收購 Manus 項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷交易。

中方叫停Manus併購案。（圖：Shutterstock）

中共喉舌《環球時報》在 28 日在社評中指出，這個決定合理、合法、必要，既是中國政府履行監管職責的體現，也符合國際社會在戰略技術領域加強安全審查的通行做法。

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2025 年 3 月，蝴蝶效應公司推出 Manus。作為全球首個通用 AI 智慧體，Manus 憑藉一段演示影片一夜爆火，體驗碼一度被炒至數萬元人民幣。Manus 一度被業界視為「第二個 DeepSeek」。

短短數月後，Manus 將總部遷至新加坡，大幅裁減中國國內團隊，僅保留核心技術人員，徹底停止中國境內服務與營運。去年 12 月，Meta 高調宣布以約 20 億美元收購 Manus，成為 Meta 史上第三大併購案。

《環球時報》說，儘管中方目前尚未披露併購案喊卡的具體原因，但在這當中有三點非常明確。

第一，中方有權對這起併購案依法依規干預。一些聲音認為，目前 Manus 沒有團隊在中國國內，也沒有面向國內市場的實際產品，只是項目早期產品在中國開發而已，因此給中方叫停併購案扣上「長臂管轄」的帽子。

所謂「長臂管轄」，是以本國法律延伸至境外，以國內法制裁第三方實體的做法。但中方叫停 Manus 併購案完全不是這種情況。

儘管 Meta 宣布併購 Manus 時，Manus 已經成為「新加坡公司」，但中方是否有權干預，核心不在於該公司的註冊地或經營團隊所在地，而在於技術、人才、數據與中國的關聯性，以及交易是否可能危害中國的產業安全與發展利益。

《環球時報》稱，Manus 早期研發在中國落地，核心數據取自中國，這些關鍵特徵決定了人員、技術、數據的流動必然與中國利益產生關聯。

第二，中方叫停這次交易，符合國際慣例。有西方媒體宣稱，中方此舉是出於對美競爭的地緣政治考慮，針對美國企業而做出。這種說法頗有些「賊看誰都像賊」的意味。

《環球時報》強調，在全球範圍內，涉及 AI、數據、算法、關鍵軟體、核心團隊和敏感技術的跨境併購，從來都不是普通商業交易。

近年來各國普遍加強了投資安全審查，審查對象不僅包括併購項目、還包括新設項目等綠地投資，審查範圍涵蓋了生物醫藥、裝備製造等多個領域，中國的監管完全符合國際通行做法。

第三，叫停這起併購案，絕非意味著中國營商環境收緊。中國持續改善外商投資環境，2024 年以來多次縮減負面清單，服務業、高端製造等領域外資准入持續放寬。