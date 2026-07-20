鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-21 07:00

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但根據道瓊市場數據，SpaceX 周一又被 Meta Platforms(META-US)超越，跌至美國市值第八大企業。上周，SpaceX 才首次被博通 (AVGO-US) 超車，當時股價已跌破其 IPO 價格。

SpaceX 股價周一收低，連續第七個交易日下跌。在這七天內，股價累計下跌 21%。目前 SpaceX 市值約 1.59 兆美元，而 Meta 市值約 1.64 兆美元，Meta 因此正式超越 SpaceX。

近期 SpaceX 也遭遇多項挫折。上周四，執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，由於部分引擎無法順利啟動，公司被迫延後最新一次 Starship 試飛。其中有兩具引擎必須拆除並更換，才能再次嘗試發射。

SpaceX 原本稱最快可於周一重新測試，但周日改口表示，第 13 次 Starship 試飛最快將延至本周四，即馬斯克主持特斯拉 (TSLA-US) 第二季財報電話會議的隔天。

Starship 對於 SpaceX 未來許多重大目標而言至關重要，因此多位分析師警告，若 Starship 計畫持續延後，將影響公司長期成長預期。

Clear Street Research 太空產業分析師 Greg Pendy 表示，「Starship 支撐著 SpaceX 的網路連線與 AI 兩大業務。任何延期，都意味著整體成長故事將被延後。」

除了 Starship 外，SpaceX 原訂周一上午執行的獵鷹 9 號 (Falcon 9) 火箭發射任務也臨時取消。公司聲明表示，火箭本體及所搭載的酬載目前仍維持安全狀態。

與 SpaceX 相反，Meta 近一個月表現亮眼。根據 FactSet，Meta 股價 7 月以來已上漲 14.7%。其中一項利多是，公司最新推出的 Muse Spark 1.1 AI 模型，市場反應正面。

此外，Meta 正計劃成為一家新興雲端服務商 (Neocloud)，模式類似 CoreWeave 或 Nebius。目前 Meta 正與 AI 公司 Anthropic 洽談，計劃出租運算資源給對方。這筆合作金額可能高達 100 億美元。