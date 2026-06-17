鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-17 09:50

美國《商業內幕 (Business Insider)》在美股週二(16 日) 盤後引述消息人士報導指出，微軟近期曾與甲骨文就租用其雲端基礎設施展開談判，擬簽訂金額逾 30 億美元的租賃協議，最終卻因安全合規障礙宣告破局。消息一出，甲骨文股價與費城半導體指數應聲走低，加劇當日已顯疲態的科技股賣壓。

對此，甲骨文發言人駁斥報導「不準確」，強調微軟既是合作夥伴也是客戶，雙方經常探討如何拓展現有合作，但未說明報導何處有誤，微軟則拒絕置評。

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報導指出，談判核心障礙是美國政府要求的雲端安全認證框架「FedRAMP」。甲骨文公有雲目前未取得該認證，且內部評估後認為改造工程浩大，不願為此進行調整，導致雙方無法就滿足微軟政府雲業務合規需求達成共識。

微軟急尋外部算力，源於 AI 基礎設施擴張壓力，該公司預計 2026 財年資本支出高達 1900 億美元，主要用於興建資料中心，即便如此自有產能仍供不應求，先前已向亞馬遜 AWS 租用算力支援 GitHub 業務。

知情人士透露，微軟正評估其他具 FedRAMP 認證的雲端業者，包括 AWS 與 Google Cloud 均在備選名單，「大廠互租算力」正成為 AI 時代新常態，谷歌近期亦宣布將向 SpaceX 採購 AI 算力。

這是近一周內第二起 AI 基建消息引發市場連鎖反應。6 月 10 日，基礎設施新創 Crusoe 因客戶 (傳為 Google) 對成本與時程提出疑慮，宣布暫停懷俄明州 1.8GW「翡翠項目」資料中心開發，供應鏈個股應聲重挫，後續確認項目將由其餘合作方繼續推進，預計 2028 年初投運。

高盛合夥人 Privorotsky 指出，當前股市動能與總部位分別處於近五年第 90 與第 99 百分位，市場部位高度綁定 AI 資本支出敘事，「即便是零星延期或優先序調整，也足以迫使投資人重新檢視需求假設」。