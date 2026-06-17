鉅亨網編譯余曉惠
儘管中東戰爭一度引發市場流動性需求升高、導致黃金遭到拋售，但央行買盤至今依然強勁。最新調查顯示，全球近半數央行未來一年將持續增持黃金，更重要的是，愈來愈多央行開始分散存放地點，以確保在地緣政治風險升高情況下，仍能順利動用黃金儲備。
世界黃金協會 (WGC) 全球央行主管兼亞太區主管 (不含中國) 范紹凱表示，過去四年全球央行平均每年購買約 1000 公噸黃金，但各國央行仍普遍認為有必要持續提高黃金配置。
2025 年央行黃金購買量略低於 1000 公噸，總計 863.3 公噸，較 2024 年的 1092.4 公噸減少 21%。WGC 指出，由於 2025 年黃金價格快速上漲並多次創下歷史新高，央行購金步調一度有所放緩，儘管如此，央行買盤仍是推動黃金屢創新高的重要力量。
根據道瓊市場數據，黃金在 2025 年共 54 次創下歷史收盤新高，今年迄今也已 10 度刷新紀錄。以最活躍期貨合約計算，金價於 1 月 29 日盤中一度衝上每英兩 5,626.80 美元，創下歷史最高價。
在受訪者當中，有 45% 的受訪央行表示，預期未來一年將增加黃金儲備，比率同樣創下新高。受訪者認為，黃金在危機期間的避險能力、長期保值功能以及投資組合分散效果，是持有黃金的主要原因。
這份調查在 2 月 5 日至 5 月 19 日期間進行調查，共收到 76 家央行回覆，創下歷來最高紀錄。
調查顯示，10% 的央行過去一年已增加海外存放地點，9% 的央行增加國內存放量。相比之下，去年僅有 2% 的央行增加海外存放據點，5% 提高國內存放比率。
展望未來一年，有 9% 的央行計劃進一步分散海外存放地點，而有 7% 的央行打算增加國內黃金存放量
范紹凱指出，在地緣政治風險升高環境下，各國央行正重新檢視儲備資產的存放方式。
他表示，這反映央行的儲備管理愈來愈重視靈活性、韌性與分散化。透過分散存放地點，不僅能降低集中風險，也有助於提升緊急情況下的操作能力。
換續話說，愈來愈多機構已將黃金視為重要的「戰略儲備資產」。
在此同時，儘管近期金價表現疲弱，但並未動搖央行信心。
黃金價格自 3 月高點回落超過 20%，正式進入技術性熊市，8 月黃金期貨 (GCQ26) 周二收在每盎司 4354.40 美元，今年以來僅上漲 0.3%，本月則下跌 5.2%。
然而，WGC 調查顯示，央行對黃金的長期投資邏輯並未改變。范紹凱指出，從許多央行未來一年仍打算增持黃金來看，央行的購買決策主要來自長期儲備管理需求，而非短期市場行情判斷。
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