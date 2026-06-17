鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-18 00:00

45% 央行擬進一步增持黃金

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世界黃金協會 (WGC) 全球央行主管兼亞太區主管 (不含中國) 范紹凱表示，過去四年全球央行平均每年購買約 1000 公噸黃金，但各國央行仍普遍認為有必要持續提高黃金配置。

2025 年央行黃金購買量略低於 1000 公噸，總計 863.3 公噸，較 2024 年的 1092.4 公噸減少 21%。WGC 指出，由於 2025 年黃金價格快速上漲並多次創下歷史新高，央行購金步調一度有所放緩，儘管如此，央行買盤仍是推動黃金屢創新高的重要力量。

根據道瓊市場數據，黃金在 2025 年共 54 次創下歷史收盤新高，今年迄今也已 10 度刷新紀錄。以最活躍期貨合約計算，金價於 1 月 29 日盤中一度衝上每英兩 5,626.80 美元，創下歷史最高價。

這份調查在 2 月 5 日至 5 月 19 日期間進行調查，共收到 76 家央行回覆，創下歷來最高紀錄。

不只買黃金 央行也開始分散存放地點

除了增加黃金持有量外，央行也愈來愈重視黃金存放地點的安全性與彈性。

調查顯示，10% 的央行過去一年已增加海外存放地點，9% 的央行增加國內存放量。相比之下，去年僅有 2% 的央行增加海外存放據點，5% 提高國內存放比率。

展望未來一年，有 9% 的央行計劃進一步分散海外存放地點，而有 7% 的央行打算增加國內黃金存放量

范紹凱指出，在地緣政治風險升高環境下，各國央行正重新檢視儲備資產的存放方式。

雖然英格蘭銀行 (BOE，央行) 仍是最受歡迎的黃金存放地點，但部分央行已選擇分散存放安排，而非將黃金集中於單一地點。

他表示，這反映央行的儲備管理愈來愈重視靈活性、韌性與分散化。透過分散存放地點，不僅能降低集中風險，也有助於提升緊急情況下的操作能力。

金價陷入熊市 央行仍持續看好

在此同時，儘管近期金價表現疲弱，但並未動搖央行信心。