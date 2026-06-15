鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-15 14:31

在黃金價格高漲的背景下，歐米茄等部分豪華腕錶被送進熔爐，成了煉金原料。

一名英國貴金屬交易商表示，他今年已經把數十塊主流豪華錶送進熔爐，包括一塊品相完好的上世紀 70 年代歐米茄星座系列金錶。這塊錶所含黃金原料價值約 7,750 美元，比錶拍賣估價高出 35%。

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美國紐約退休工程師米切爾 · 塔利斯曼說，由於金價高漲，他在去年 12 月出售了已收藏十多年的兩塊金錶和一條金鏈，共含有純度 58% 的黃金 35 克，共賣得 2,660 美元。

雖然近期國際金價較為波動，一度抹去今年來全部漲幅，但仍然處於 4,300 美元 / 盎司左右高檔，與 2024 年每盎司 2,000 美元左右相比高出一倍。

世界黃金協會 4 月底發布的數據顯示，今年第一季全球黃金總需求量（含場外交易）年增 2%，達到 1,231 噸。在黃金需求量小幅增長、金價強勁上漲雙重支撐下，第一季需求總值躍升 74%，達到創紀錄的 1,930 億美元。

同期全球金條與金幣需求達 474 噸，較一年前激增 42%，衝到歷史第二高季度水準；金飾需求量持續承壓，年降 23%，但消費總額增長 31%，代表消費者對金飾的興趣不減。