鉅亨網編譯許家華 2026-06-18 04:00

美國總統川普周三 (17 日) 在法國埃維昂萊班 (Evian-les-Bains) 舉行的 G7 Summit 期間表示，若美國推動結束伊朗戰爭的協議最終失敗，他很喜歡把責任歸咎於副總統范斯 (JD Vance) 的想法。

川普在峰會場邊接受媒體提問時透露，美方可能即將與伊朗簽署一份諒解備忘錄 (MOU)，但他是否會留在歐洲親自參與簽署儀式仍未定案。

‌



當被問及是否會留下參加可能舉行的伊朗和平協議簽署儀式時，川普表示：「我有可能會留下來。」

不過，川普隨後淡化外界對該文件的期待，暗示目前討論的內容尚不足以構成一項能永久結束衝突的正式和平協議。

川普表示：「這是一份諒解備忘錄。它非常重要，但可能不是那種我應該親自簽署的文件。」

他的發言顯示，美國與伊朗目前談判進程可能仍處於原則性框架協商階段，距離具法律效力的最終和平協議尚有一段距離。

杜西詢問：「為什麼不留下來參加這項伊朗和平協議的簽署儀式？」

川普回答：「我有可能會。」

當川普進一步表示，這份備忘錄未必適合由總統親自簽署後，杜西接著開玩笑說，若由副總統代表出席，協議成功時川普將被視為做出正確決策的領導人。

杜西接著追問：「如果事情不順利，那就是副總統的錯嗎？」

川普立刻回應：「我喜歡這個主意。」

他笑稱：「當然，如果成功了，我會把功勞拿走；如果失敗了，我就怪范斯。」

川普隨後繼續打趣表示：「范斯，你最好小心一點。他可能會把飛機掉頭然後立刻離開這裡。沒錯，我喜歡這個主意，我認為這是個好主意。」

雖然相關言論明顯帶有玩笑成分，但也反映出川普政府目前仍在評估如何推動美伊協議，以及由誰代表美方參與後續外交程序。