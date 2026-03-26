鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-27 07:50

聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 週四表示，透過更積極的市場流動性管理措施，聯準會存在將資產規模縮減約 1 兆至 2 兆美元的可行路徑，縮表過程可能需時數年，最終規模將取決於市場對準備金的需求變化。

米蘭指出，目前聯準會龐大的資產負債表已對市場產生扭曲，並為政策操作帶來挑戰。

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他說，透過放寬流動性監管、調整銀行壓力測試，以及降低市場對聯準會流動性工具 (如常設回購機制與貼現窗口) 的使用顧慮，同時搭配更積極的市場流動性管理，將有助於讓目前約 6.7 兆美元的資產規模隨時間逐步縮小。

他建議，縮表應採取緩慢且被動的方式進行，讓市場逐步吸收聯準會減持的債券，而非透過主動拋售。

他進一步指出，若能降低市場對準備金的依賴，資產負債表規模有機會縮減約 1 兆至 2 兆美元。不過他認為，整體調整過程將採取漸進方式，預計需要數年時間逐步完成。

在利率政策方面，他表示，縮表本身具有收縮經濟的效果，但在其他條件不變下，可透過調降聯邦基金利率予以對沖，前提是利率尚未觸及有效下限，意味著較小的資產負債表反而可能對應較低的利率水準。

值得注意的是，聯準會目前實際上仍處於擴表階段。

疫情期間，聯準會大舉購入美國國債與抵押貸款支持證券，使資產負債表規模在 2022 年一度攀升至約 9 兆美元。其後雖啟動量化緊縮 (QT) ，透過到期不續作方式縮表，但去年底因影響貨幣市場利率穩定而停止，並轉為購買短期國庫券以補充市場流動性。

整體而言，聯準會內部對現行利率操作架構仍具共識，部分官員也認為，單純為了抽離流動性而縮表的效益有限。不過，預計接任主席的華許 (Kevin Warsh) 對縮表持開放態度，市場認為米蘭此次提出的構想，可能成為未來政策調整的重要參考。