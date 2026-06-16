鉅亨網編輯林羿君 2026-06-16 13:58

方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）再次大舉押注她最看好的企業家之一：馬斯克。

木頭姐狂掃329萬股SpaceX 再押馬斯克帝國 專家警告1風險。(圖:shutterstock)

截至 6 月 12 日，也就是 SpaceX(SPCX-US) 掛牌上市當天，ARK 旗下基金合計持有約 329 萬股 SpaceX 股票。這筆投資是伍德近年來在公開市場最積極的布局之一，並分散配置於多檔 ARK ETF 之中。

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其中，旗艦基金「ARK 創新 ETF」(ARKK-US) 為最大買家，截至週一（15 日) 收盤已持有近 169 萬股，市值達 3.25 億美元。而「ARK 航太與國防創新 ETF」(ARKX-US) 的曝險部位最高，SpaceX 占其投資組合比重達 6.8%。

此外，ARK 自動化技術與機器人 ETF(ARKQ-US) 與 ARK Next Generation Internet ETF(ARKW-US) 也同步將該股納入其核心持股名單。

目前尚無法確定方舟投資是在 SpaceX 正式交易前透過 IPO 認購取得這些股份，還是在開盤後直接於公開市場敲進，亦無法得知其具體的申購或平均買進價格。

不過，該公司仍維持對特斯拉的大量持股，並持續將其視為人工智慧與自動駕駛領域最具信心的投資標的之一。在旗艦基金 ARK Innovation ETF 中，特斯拉依舊是最大持股，占基金資產比重達 10.4%。

隨著此次加碼，伍德對馬斯克的投資版圖進一步擴大。在 ARK 的投資邏輯中，特斯拉與 SpaceX 不只是領先的工業企業，更是具備超大型平台潛力的科技生態系。

ARK 認為，透過製造規模、自有軟體、人工智慧以及對關鍵基礎設施的掌控，這些企業有機會將高成本硬體轉化為高毛利的科技網路平台。

伍德向來願意接受傳統投資人難以合理化的估值水準。在 ARK 看來，特斯拉不只是電動車製造商，更可能發展成為自駕計程車、機器人與儲能解決方案企業。

ARK 預估，目前股價約 411 美元的特斯拉，到 2029 年有機會上看 2,600 美元。

伍德在今年稍早接受晨星（Morningstar）專訪時指出，該預估尚未將特斯拉的人形機器人「Optimus」納入計算，這意味著機器人技術的後續發展，可能為股價帶來更大的潛在想像與上行空間。

同理，SpaceX 也不僅僅是一家火箭發射公司，更是集衛星網路、國防科技與軌道基礎設施於一身的龐大事業體。

方舟投資表示，截至 3 月 31 日，SpaceX 已是其創投基金（Venture Fund）的第一大持股，占淨資產比重約 17%。

雖然以目前的營收來看，該股 IPO 所反映的 1.75 兆美元估值顯得相當極端，但方舟認為，此估值「建立在合理且可實現的成長軌跡之上」。