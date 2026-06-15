鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-16 06:20

《CNBC》引述知情人士報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 正計劃透過發行債券籌集至少 200 億美元資金，這將是公司自 AI 熱潮開始以來首次進入債券市場籌資。

輝達周一 (15 日) 向美國證券管理委員會 (SEC) 提交的文件中披露了這項籌資計畫，但未說明具體金額。今年稍早，輝達曾表示可透過發行無擔保商業本票籌集最多 250 億美元資金。

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知情人士表示，最終募資規模可能接近 250 億美元。

輝達是最新一家透過資本市場籌資的科技公司。Alphabet(GOOGL-US)本月稍早宣布計劃進行規模 850 億美元的股權相關募資，而自去年 11 月以來已成功籌得超過 550 億美元的新債務資金。美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 上周宣布總額約 70 億美元的股權融資交易，以協助支付硬體零組件採購成本。

亞馬遜 (AMZN-US) 則在今年稍早透過美國與歐洲債券市場籌得約 540 億美元資金，並於上周宣布計畫在加拿大債券市場再籌集約 100 億美元。

輝達目前擁有長期債務約 75 億美元、短期債務約 10 億美元，而在上一次於 2021 年發債時，輝達僅募得 50 億美元，當時發行的部分債券到期日甚至延伸至 2031 年。

不過，當年的輝達與今日相比，規模不可同日而語。2022 會計年度營收約 270 億美元，2026 會計年度營收已達約 2,160 億美元，短短四年間，成長接近 8 倍。

2022 年底，OpenAI 推出 ChatGPT，成為輝達高速成長的重要催化劑。隨著各大 AI 模型開發商及超大型雲端服務業者競相建置 AI 基礎設施，市場對輝達 GPU 的需求快速增加。這些企業幾乎是「能買多少就買多少」，推動輝達成為全球 AI 熱潮最大受益者之一。

輝達發言人表示，本次募資所得將用於一般企業用途，包括償還現有債務及既有債務再融資。

輝達 5 月宣布一項積極的股東回饋計畫，除了將每股股息從 0.01 美元大幅提高至 0.25 美元外，還宣布規模 800 億美元的股票回購計畫。

在最新一季，輝達創造了 490 億美元的自由現金流，高於去年同期的 350 億美元。公司並在最近一次財報會議中重申，預計今年將把約 50% 自由現金流透過股利與股票回購等方式回饋股東。