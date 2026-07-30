鉅亨網編輯林羿君 2026-07-30 09:39

《大賣空》貝瑞示警 輝達循環融資吹出「聖經級」AI泡沫。(圖:shutterstock)

貝瑞透過社群平台 X 指出，輝達債務違約保險成本的急升是一項顯著的警訊，他並分享了一張彭博終端機圖表，顯示輝達五年期 CDS 年初至今已飆漲近 90%，直言「這絕非空穴來風」。

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這番嚴厲警告，正中華爾街對 AI 產業「循環融資」日益加劇的擔憂核心；所謂循環融資，是指科技巨頭挹注資金給新創公司或客戶，後者再將資金用於回購該供應商的硬體產品。這種資金流向形成封閉循環，引發市場對需求真實性的質疑。

這類財務架構引發不少抨擊，研究機構 Hammerstone Markets 近期即示警，此類循環交易「猶如龐氏騙局的遠房親戚，必須透過持續投入新資金、不間斷地炒作熱度，以及煽動市場的 FOMO（錯失恐懼）情緒來維持運作」。

在市場傳出輝達大舉投資 SK 海力士 ADR 與 OpenAI 等企業後，應用經濟學教授 Steve Hanke 也加入看空陣營，直言：「歡迎來到 AI 泡沫。」

不過，儘管市場疑慮升溫，多位科技業高層與市場策略師仍認為，這類相互投資關係並非製造虛假需求，而是協助解決 AI 產業龐大的資金缺口。

Anthropic 執行長阿莫迪曾於《紐約時報》的 Dealbook 高峰會上為此辯護，表示資助缺乏 500 億美元前置資本的買家，在原則上並無「不當之處」。

威靈頓奧圖斯（Wellington Altus）首席市場策略師詹姆斯 · 索恩（James E. Thorne）亦反駁了泡沫說。他認為，將目前情況與 1990 年代網路泡沫相提並論，是一種「偷懶式研究」。他表示，「循環融資是一種訊號，而不是結論」，背後反映的是全球運算能力長期且真實的供給缺口。

近期市場表現方面，那斯達克綜合指數過去一個月下跌 1.66%，年初至今漲幅僅剩 7.03%，且在過去五個交易日內回檔 3.72%；追蹤該指數的 Invesco QQQ 信託 ETF 週二收跌 0.97%，報 675.49 美元。

此外，那斯達克 100 指數 (NDX) 自 30,762.20 點的歷史高點回落至 27,763.14 點，跌幅達 9.75%，逼近修正區間。