華航貨運AI客服上線 國內空運業首創
鉅亨網記者王莞甯 台北
華航 (2610-TW) 今 (15) 日宣布全新「貨運 AI 客服」於官網與 App 正式上線，首創國內航空貨運業者導入生成式 AI 技術智慧客服，可提供全球貨主與貨運代理人 24 小時不間斷即時支援，讓客戶隨時掌握關鍵物流動態。
華航說明，貨運 AI 客服採最新代理式 AI(Agentic AI) 技術，串接貨運班表系統，提供航班資訊、貨況追蹤和知識問答等三大功能。
華航強調，貨運 AI 客服系統也支援多語系應答能力，精準理解各國口語提問，同時使用雲端平台智慧調節系統負載，在離峰時段可減少資源消耗，並確保流量高峰期間維持穩定運作。
華航 5 月貨運營收 82.63 億元，月增 12.8%，年增幅更高達 53.50%，占營收比重 38.92%，累計前 5 月貨運營收 320.94 億元，占營收比重 32.4%，反映伺服器、半導體設備等相關高科技產品出貨，推升空運市場價量齊揚。
展望後市，華航指出，彈性布署貨運航網、優化艙位配置，爭取加包機與高價貨源，同時依各地機制即時調整燃油附加費，並將視市場動態調升整體運價。
華航是國籍航空中首家榮獲卓越客戶服務獎「最佳 AI 系統應用團隊」的業者，目前智慧服務版圖橫跨 AI 客服、華航雲端書坊、全新改版官方網站、Apple AirTag 及 Find Hub 行李追蹤應用服務，並整合個人 AI 助理功能，陸續優化附加服務選購、免稅品預訂、票務與行程管理。
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