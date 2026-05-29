長榮航樂看今年航空業不會差 「空運好的不得了」 能見度到明年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-29 10:51

長榮航 (2618-TW) 今 (29) 日召開股東會時指出，到暑假前整體客運需求都還是很強，訂位進量年增約 20-30%，同時，航空貨運也是好的不得了，今年航空業不會差。

長榮航總經理孫嘉明。(圖：長榮航提供)

長榮航總經理孫嘉明說明，除了出國旅遊暢旺，還有很多轉機客，尤其中轉越南等地，同時，歐洲座位數受限，疫後以來平均有 90% 以上載客率，可說是「滿滿滿」，且今年兩岸往來需求同步升溫，因此，整體客運看起來很好，即便過了傳統第三季旺季，第四季也不會差。

‌



貨運方面，長榮航強調，空運好的不得了，「跟 AI 有關的都很好，運價不會低」，以美國線來看 AI 占比已超過 50%，平均每公斤價格達 300-400 元，幾乎接近疫情最高峰，展望看到明年沒問題。