營收速報 - 華南金(2880)5月營收72.72億元年增率高達72.53％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為332.31億元，累計年增率37.88%。
最新價為36.7元，近5日股價上漲3.45%，相關金融保險上漲2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+15793 張
- 外資買賣超：+9667 張
- 投信買賣超：+3295 張
- 自營商買賣超：+2831 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|72.72億
|73%
|1%
|26/4
|72.33億
|60%
|14%
|26/3
|63.69億
|33%
|15%
|26/2
|55.17億
|8%
|-19%
|26/1
|68.40億
|26%
|21%
|25/12
|56.68億
|10%
|1%
華南金(2880-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。投資經主管機關核准之事業。對被投資事業之管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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