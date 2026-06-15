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營收速報 - 華南金(2880)5月營收72.72億元年增率高達72.53％

鉅亨網新聞中心

華南金(2880-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣72.72億元，年增率72.53%，月增率0.55%。

今年1-5月累計營收為332.31億元，累計年增率37.88%。

最新價為36.7元，近5日股價上漲3.45%，相關金融保險上漲2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+15793 張
  • 外資買賣超：+9667 張
  • 投信買賣超：+3295 張
  • 自營商買賣超：+2831 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 72.72億 73% 1%
26/4 72.33億 60% 14%
26/3 63.69億 33% 15%
26/2 55.17億 8% -19%
26/1 68.40億 26% 21%
25/12 56.68億 10% 1%

華南金(2880-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。投資經主管機關核准之事業。對被投資事業之管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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