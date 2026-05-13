中菲行看好高科技供應鏈需求 持續挹注空運市場動能
鉅亨網記者王莞甯 台北
中菲行 (5609-TW) 今 (13) 日公布第一季財報，稅後純益 2.34 億元，年增 1.8%，每股純益(EPS) 1.66 元，展望後市，中菲行預期，高科技供應鏈需求將持續為空運市場挹注成長動能，而海運市場則面臨部分港口壅塞狀況。
中菲行說明，儘管第一季全球物流市場面臨運價壓力、地緣政治風險升高和美國關稅政策調整等挑戰，仍憑藉高科技與 AI 相關貨量成長、多元供應鏈需求增加，以及全球營運網絡與數位化能力，支撐整體獲利維持成長，其中，空運貨量年增約 20%，海運貨量年增約 10%。
展望後市，中菲行認為，空運市場方面，高科技供應鏈需求仍為主要成長動能，隨著相關需求續增，客戶對時效性、供應鏈可視性和跨區域協同能力的要求明顯提高。
但因航空公司陸續調整燃油附加費和航班配置，推升整體物流成本，空運部分客戶也開始重新配置運輸模式，透過海空聯運、鐵路與區域轉運樞紐等方案，在成本、時效與供應鏈風險間取得平衡。
海運方面，中菲行指出，跨太平洋航線需求整體仍偏審慎，但亞洲主要轉運樞紐包括新加坡、馬來西亞、印度和斯里蘭卡等地港口壅塞情況增加，對航線穩定性與運輸交期帶來壓力。
面對市場環境快速變化，中菲行認為，區域物流、多元供應鏈配置與整合型供應鏈管理服務需求將成長，並有利於具備全球網絡、數位化能力與高科技供應鏈經驗的物流業者。
除持續提升營運與獲利能力外，中菲行強調嚴謹篩選優質客戶並落實應收帳款管理，以穩健財務管理維持良好財務結構；截至 3 月底，流動比率達 2.23，明顯優於同業一般水準，展現良好流動性與償債能力；固定資產僅占股東權益 (淨值)9.0%，反映輕資產物流服務模式的靈活性與營運彈性；負債總額占總資產比率為 41.1%，顯示財務結構維持健康水準。
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