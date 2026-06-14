鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-14 19:17

美國多個州的檢察長已對 OpenAI 展開聯合調查，該傳票由紐約州檢察長辦公室發出。成為各州針對人工智慧（AI）企業採取法律行動的最新案例，為上市在即的 OpenAI 澆了一盆冷水。

根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，OpenAI 於週五（12 日）收到傳票，被要求提交涵蓋多項業務活動及用戶影響的相關文件，包括廣告投放、用戶參與與留存、消費者及健康數據處理、涉及未成年人與老年人的活動、深度學習模型、模型諂媚（model sycophancy）行為及公司政策等。

‌



對此，OpenAI 發言人表示：「AI 是一項嶄新且強大的技術，我們每天都致力於以負責任的方式，安全地讓大眾受惠於這項技術。我們認真看待各州檢察長所提出的關切，並將積極與各辦公室展開建設性的溝通。」

值得注意的是，OpenAI 本月甫向美國證券交易委員會（SEC）秘密遞交了首次公開募股（IPO）申請文件。

本月稍早，佛羅里達州成為全美首個對 OpenAI 及其執行長奧特曼（Sam Altman）提起訴訟的州，指控兩者明知產品存在安全疑慮、漠視可能危害用戶的警告，仍執意對外發布。

佛羅里達州檢察長 James Uthmeier 更於今年 4 月對 OpenAI 啟動刑事調查，起因是去年發生於佛羅里達州立大學、造成兩人罹難的大規模槍擊案。

調查顯示，嫌疑人疑似將 ChatGPT 當作傾訴對象與謀劃攻擊的諮詢工具，而聊天機器人亦對其提供了建議。

各州檢察長的調查目光並不僅限於 OpenAI。去年 12 月，由賓州檢察長 Dave Sunday 領銜的 42 州檢察長聯盟，曾致函 OpenAI、Meta、Anthropic、Alphabet 旗下 Google 及馬斯克的 xAI 等公司，要求業者建立保護機制，防止弱勢用戶遭受聊天機器人的有害互動，並警告「開發商可能須為其生成式 AI 產品的輸出內容承擔法律責任」，尤其是「煽動個人實施犯罪行為」的情況。

此外，根據《美聯社》報導，歐洲監管機構已針對馬斯克的 Grok 展開調查，原因是該聊天機器人被指涉及反猶太內容及帶有性暗示的素材，包括深度偽造裸照。

今年 1 月，加州檢察長 Rob Bonta 宣布對 xAI 旗下聊天機器人 Grok 展開調查，起因是 Grok 大量生成女性及兒童的性影像，相關內容更被用於騷擾馬斯克社群平台 X 上的用戶。