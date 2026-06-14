SpaceX上市引爆「科技七巨頭」存廢之爭！Mag 7不夠叫？MANGOS閃亮登場

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-14 20:20

SpaceX上市引爆「科技七巨頭」存廢之爭。(圖：Shutterstock)

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然而，隨著 SpaceX 橫空出世，這一框架的侷限性隨即浮現。Futurum Equities 首席市場策略師 Shay Boloor 直言：「繼續用 Mag 7 作為市場領導力的簡潔代稱，已經變得非常困難，因為全球最重要的公司之一將立刻游離於這個標籤之外。」

SpaceX 上市在市場上掀起一場爭相創造新縮寫的競賽。目前在社群平台 X 上獲得廣泛關注的新標籤是「MANGOS」，代指 Meta、Anthropic、輝達、Google、OpenAI 與 SpaceX。

值得注意的是，這一組合尚未完全標準化，部分人士將其中的「A」解讀為蘋果（Apple），而非目前仍為私有公司的 Anthropic。

主要協助資產管理機構推出 ETF 產品的公司 Tidal Financial Group 產品開發高級副總裁 Aga Kuplinska 透露：「我們內部已經開始使用這個說法，業界也正在跟進。」

此外，BRI Wealth Management 執行長 Dan Boardman-Weston 提出另一方案「Magna Atoms」，主張在原有 Mag 7 基礎上疊加 SpaceX、OpenAI 與 Anthropic，形成一個十檔股票的新組合。

美國銀行則早在今年 5 月的研究報告中率先提出「AI Big 10」概念，在原有七檔股票之外加入博通 (AVGO-US) 、美光科技 (MU-US) 與超微半導體 (AMD-US) ，以反映過去一年半導體族群的強勢表現。

根據倫敦證券交易所（LSEG）數據，這一組合合計佔標普 500 指數權重逾 40%。

回顧歷史，市場標籤的演變向來是時代風向的縮影。從 1960 至 70 年代的「Nifty 50」、90 年代網路泡沫期間的「Four Horsemen」，到近年的 FANG、FAANG，再到 Mag 7，每一次命名的更新，都映照著市場領導力的結構性轉移。

Crewe Advisors 首席投資長 Dustin Thackeray 坦言：「Mag 7 這個標籤已經沿用好幾年，也許市場正期待一些新鮮的東西。」

儘管新標籤呼聲漸高，並非所有業內人士都認為 Mag 7 就此退場。

Roundhill Investments 執行長 Dave Mazza 明確表示：「Mag 7 這個標籤不會消失，它在投資者與媒體對大型科技股領導力的認知中已根深蒂固。更可能出現的是疊加式的新術語，而非直接取代。」

隨著 OpenAI、Anthropic 等兆級 AI 獨角獸 IPO 預期持續升溫，這場市場命名之爭或將持續延燒。