Meta前高層爆料！矽谷科技巨頭為「利益」向川普靠攏、Palantir成最大隱憂

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-09 16:20

曾在 Meta(META-US) 擔任全球事務和通訊總裁近七年的英國前副首相克萊格（Nick Clegg）近日接受《The Rest is Money》Podcast 專訪，批評包括 Meta 在內的矽谷科技巨頭紛紛向美國總統川普的政治理念靠攏，並指出部分企業此舉其實是出於「自身利益考量」。

Meta前高層：矽谷科技巨頭為「利益」向川普靠攏、Palantir成最大隱憂。(圖：Shutterstock)

根據《衛報》報導，克萊格於今年 3 月、川普第二任政府執政約三個月後離職。他表示，當時感覺「時機正好」。

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克萊格表示，昔日刻意迴避政治的科技高層，現在都紛紛轉向右派立場，產品本身也發生「徹底改變，從以人為中心的服務模式，轉變為更加圍繞內容運作，其中許多甚至是人工生成的內容，並透過演算法推薦給使用者。」

除 Meta 外，克萊格也批評帕蘭提爾科技 (PLTR-US) 。他對英國政府與美國軟體公司帕蘭提爾簽訂的合約提出質疑，表示自己不認同這家美國情報科技公司的理念，並認為外界有合理理由擔憂帕蘭提爾是否正讓自己變得「過於不可替代」，藉此使客戶逐漸產生依賴。

帕蘭提爾與英國政府的合約近月來爭議不斷。英國國會科學、創新與技術委員會上週發布報告，點名帕蘭提爾是「公部門過度依賴少數大型科技供應商最令人憂慮的案例」，並敦促政府於 2027 年合約解除條款生效時終止合作。

面對壟斷與鎖定客戶的質疑，帕蘭提爾英國執行長 Louis Mosley 近日也在《BBC》的節目中表示，已有兩個英國政府部門停止使用帕蘭提爾服務，且數據與智慧財產均順利移轉至其他供應商，因此「所謂供應商鎖定的說法並不成立」。

克萊格則認為，隨著 AI 崛起，帕蘭提爾未來可能遭到 AI 驅動的競爭對手顛覆取代。

雖然帕蘭提爾大力宣傳其 AI 能力，但事實上其核心產品實際上仍是協助企業與政府將各類資料整合至工作流程中的軟體平台。這些平台如今雖已導入 AI 功能，但帕蘭提爾本身並未開發自有的基礎 AI 模型。

此外，克萊格在職期間曾處理劍橋分析醜聞的後續風波，並建立 Meta 的內容審核監督機制 Meta Oversight Board。

事實上，克萊格加入 Meta 前不久，曾擔任 Meta 公共政策總監的 Sarah Wynn-Williams 就已離開公司，並於 2025 年 3 月出版揭密著作《社群帝國那些人》（Careless People ），指控 Meta 高層多次做出短視、失誤甚至「危險且極度草率」的決策，包括涉嫌與中國共產黨合作進行內容審查，以及公司部分高層涉及性騷擾等事件。

Wynn-Williams 原本預計在英國海伊文學節（Hay festival）上宣傳其著作，但 Meta 在新書出版前夕取得緊急法院命令，限制她公開討論書中部分內容。