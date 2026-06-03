比特幣一度跌破6.6萬美元 因機構拋售、資金轉向美股與市場極度恐懼
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
比特幣在進入 6 月之後遭遇劇烈震盪，價格從高點迅速滑落，周三 (3 日) 跌破 6.7 萬美元關卡，一度失守 6.6 萬美元，創下近兩個月以來新低。
此次跌勢引發了加密貨幣全市場的大規模清算，24 小時內全網爆倉金額高達 17.8 億美元，其中多單遭血洗比例高達 9 成，顯示多頭市場在短時間內遭到慘烈洗盤。
機構投資者的動向是本輪跌勢的核心推手。長期被視為比特幣堅定持有者的 Strategy(MSTR-US) 1 日首度拋售 32 枚比特幣，此舉打破了該公司「永不賣幣」的市場信仰，產生的心理衝擊遠大於拋售數量本身。此外，比特幣現貨 ETF 已連續 11 天呈現淨流出，累計失血約 35 億美元，顯示機構籌碼面壓力不斷累積。
研究指出，加密市場正承受「資金換車」的壓力。由於美股 AI 半導體、國防及能源行業表現異常強勁，產生了所謂的「資金黑洞」現象，吸納了原本可能流入加密貨幣的資本。
K33 Research 數據顯示，CME 比特幣期貨的未平倉合約量已降至 2023 年 10 月以來最低，反映出機構對比特幣的需求明顯疲軟。
宏觀環境的變動進一步打擊了風險情緒。新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 將上任，面對居高不下的通膨與能源價格，市場預期，短期內降息機會幾乎為零。同時，川普政府宣佈將關稅提升至 15%，加上中東地區地緣政治風險持續升溫，避險資金紛紛撤離加密資產。
目前加密市場情緒已探底，恐懼與貪婪指數驟降至 11，屬於極度恐懼。儘管標普 500 指數與那斯達克指數近期屢創新高，但加密市場與美股走勢出現嚴重的「股幣背離」現象，資金正加速從比特幣與以太幣流向傳統科技龍頭股。
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