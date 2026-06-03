鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 13:30

比特幣在進入 6 月之後遭遇劇烈震盪，價格從高點迅速滑落，周三 (3 日) 跌破 6.7 萬美元關卡，一度失守 6.6 萬美元，創下近兩個月以來新低。

比特幣一度跌破6.6萬美元 因機構拋售、資金轉向美股與市場極度恐懼(圖:shutterstock)

此次跌勢引發了加密貨幣全市場的大規模清算，24 小時內全網爆倉金額高達 17.8 億美元，其中多單遭血洗比例高達 9 成，顯示多頭市場在短時間內遭到慘烈洗盤。

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至亞市午盤盤中，比特幣價格略微回彈，截至台北時間 13:14，比特幣暫報 67215 美元，24 小時下跌 4.3%。

機構投資者的動向是本輪跌勢的核心推手。長期被視為比特幣堅定持有者的 Strategy(MSTR-US) 1 日首度拋售 32 枚比特幣，此舉打破了該公司「永不賣幣」的市場信仰，產生的心理衝擊遠大於拋售數量本身。此外，比特幣現貨 ETF 已連續 11 天呈現淨流出，累計失血約 35 億美元，顯示機構籌碼面壓力不斷累積。

研究指出，加密市場正承受「資金換車」的壓力。由於美股 AI 半導體、國防及能源行業表現異常強勁，產生了所謂的「資金黑洞」現象，吸納了原本可能流入加密貨幣的資本。

K33 Research 數據顯示，CME 比特幣期貨的未平倉合約量已降至 2023 年 10 月以來最低，反映出機構對比特幣的需求明顯疲軟。