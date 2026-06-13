鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-13 13:41

人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 周五 (12 日) 表示，正遵循川普政府指令，暫停外國人士使用 Fable 5 與 Mythos 5 人工智慧 (AI) 模型，因此目前已對包括美國境內的所有用戶「立即停用」服務。

Anthropic 在當地周五下午 5 時 21 分收到這項指令，聲明中說：「美國政府以國家安全權限為由，發布出口管制令，要求暫停任何外國人士存取 Fable 5 與 Mythos 5，無論身在美國境內或境外，也包括 Anthropic 內部具外國籍身分的員工。」

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此舉是川普政府迄今對最先進 AI 模型祭出的最重大管制措施。美國政府曾多次表態、包括在行政命令中強調，不會建立針對 AI 模型的審查許可制度。

最新指令也加重 Anthropic 所面臨的政府壓力。今年稍早，由於 Anthropic 拒絕允許美軍將其 AI 模型用於國內監控以及全自主武器系統，而遭美國政府列入供應鏈黑名單，相關措施預計將於今年稍晚生效。

這項限制也可能阻礙 Anthropic 的成長，該公司是全美最有價值新創公司之一，外界預期未來幾個月將推動首次公開發行 (IPO)。

Anthropic 表示，政府並未提供具體的國安風險細節，「根據我們的理解，政府認為已發現一種可繞過 Fable 5 防護機制的方法，也就是所謂的『越獄』(jailbreak)。」

Anthropic 補充說：「然而，我們不同意只因發現一個範圍有限的潛在越獄漏洞，就要求下架一個已部署給數億人使用的商業模型。」

最新舉措也代表美國遏制外國對手取得先進 AI 能力的政策，正在大幅升級。過去幾年來，美國出口管制主要聚焦於管制 AI 晶片與相關工具出口，而非直接限制外國人使用 AI 模型。

一名美國官員證實，美國商務部已發布出口管制命令，要求暫停所有外國人使用 Fable 5 與 Mythos 5。

Anthropic 本周推出名為 Claude Fable 5 的新一代 AI 模型，並加入多項防護措施，防止客戶把模型用於可能有危險性的網路攻擊或生物科技等用途。