鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-11 09:30

據《The Verge》周三 (10 日) 引述消息人士報導，微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 正限制員工使用 Anthropic 的 Claude Fable 5，原因是這家 AI 新創公司最新的資料保存政策引發疑慮。

Anthropic 周二表示，已開始推出 Claude Fable 5，這是其 Mythos 級 AI 模型的公開版本，並設置了防護機制，禁止其被用於網路安全等高風險領域。

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Anthropic 表示，Claude Fable 5 是目前開放給更廣泛用戶使用的最強大模型。公司特別強調其在軟體工程與數據分析方面的表現。

根據報導，微軟已通知員工，其法務團隊正在評估 Anthropic 資料保存政策的變更內容。

報導指出，微軟主要擔憂的是客戶資料與機密資訊的安全性。目前仍不清楚微軟法務團隊最終是否會批准 Claude Fable 5 供內部使用。

根據 Anthropic 對 Mythos 等級模型所採用的資料保存政策，無論模型透過哪個平台提供服務，用戶提交的提示詞及模型產生的回應內容，都會基於信任與安全目的保存 30 天。

如果 Anthropic 的信任與安全分類系統判定相關內容違反使用政策，公司可將這些輸入與輸出資料保存最長兩年。

Anthropic 上周表示，已秘密向美國監管機構提交首次公開募股 (IPO) 申請文件，但未揭露募資規模或發行條件。