鉅亨網編譯許家華 2026-06-03 07:10

一份來自矽谷投資圈的最新分析報告指出，成立僅 5 年的 AI 新創公司 Anthropic，未來 5 年有機會成為全球最具主導地位的科技企業。報告甚至預測，Anthropic 在生成式 AI 市場的占有率可能突破 90%，市值規模有望超越當前美股科技七巨頭的總和，引發市場高度關注。

Anthropic 近兩年成長速度驚人。根據報告資料，2025 年 3 月時公司估值仍約 600 億美元，6 個月後完成 130 億美元 F 輪融資，估值一舉升至 1800 億美元。今年最新一輪融資後，公司估值更進一步攀升至約 9000 億美元。

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營運表現同樣呈現爆發式成長。Anthropic 年化營收於去年初約為 10 億美元，至去年 8 月突破 50 億美元，而根據路透社今年 4 月報導，其年化營收已達 300 億美元，等於僅用 15 個月時間便完成從 10 億美元到 300 億美元的跨越式成長。

分析認為，Anthropic 快速崛起的核心原因，在於成功掌握企業級 AI 市場需求。與許多依賴消費者市場的生成式 AI 產品不同，Anthropic 主要收入來源來自企業採購。目前其服務企業客戶已超過 30 萬家，每年消費金額超過 100 萬美元的大型企業客戶數量，已從兩年前僅十餘家成長至超過 500 家。

報告指出，Anthropic 目前已占據企業大型語言模型 (LLM) 支出的約 40%，成為企業 AI 市場的重要供應商。

企業願意投入大量資金的重要原因之一，在於 Anthropic 強調資料安全與合規能力。該公司推出的「憲法式 AI」(Constitutional AI) 機制，透過一套公開原則引導模型進行自我學習與修正，以降低模型產生錯誤資訊與違反法規的風險。

分析人士指出，這項技術讓金融機構、大型跨國企業及高度重視資料安全的組織，更願意將核心業務導入 Anthropic 平台，也因此建立起企業市場的重要競爭優勢。

除了企業市場外，Anthropic 在開發者生態系統的影響力也快速擴大。

旗下 Claude Code 被視為公司發展的重要轉折點。報告指出，這款 AI 程式開發代理工具推出僅 6 個月，年化營收便突破 10 億美元，目前已貢獻超過一半企業端收入。

與傳統程式碼補全工具不同，Claude Code 能夠理解完整專案架構，自主讀寫檔案、執行測試以及修復程式錯誤，因此被部分開發者視為接近「數位工程師」的存在。隨著開發團隊逐漸將工作流程建立在 Claude Code 之上，轉換至其他平台的成本也同步提高。

此外，Anthropic 旗艦模型 Claude 3.5 Sonnet 在網路安全領域的能力同樣受到業界關注。報告指出，該模型曾展現自主發現主流作業系統及瀏覽器長期存在漏洞的能力，進一步提升其在技術社群中的聲譽。

分析報告認為，Anthropic 第三項重要優勢來自於產業標準制定權。

目前 AI 產業廣泛採用的 MCP(Model Context Protocol) 與 Skill 架構，均由 Anthropic 率先提出並以開源方式推廣。MCP 已逐漸成為 AI 模型與外部工具、資料來源之間的重要通訊協議，而 Skill 則被視為 AI 能力模組化封裝的重要標準。

市場人士指出，當一家公司主導產業標準制定時，往往能在生態系統競爭中取得長期優勢，進一步鞏固市場地位。

在基礎設施資源方面，Anthropic 也獲得重量級科技企業支持。其投資人陣容包括 Google、亞馬遜、微軟以及輝達。

其中，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 與輝達 (NVDA-US) 均被視為全球 AI 基礎設施與雲端運算市場的重要參與者。分析認為，在「算力即權力」的 AI 競賽中，Anthropic 獲得這些企業支持，有助於其優先取得高效能 GPU 與雲端運算資源，進一步維持模型研發與產品迭代速度。

儘管報告提出的 90% 市場占有率預測被部分市場人士認為過於激進，但 Anthropic 近年在估值、營收、企業客戶與開發者生態等方面展現的高速成長，已使其成為生成式 AI 產業最受矚目的公司之一。