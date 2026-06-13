SpaceX首日狂飆19%！2兆美元太空帝國誕生 馬斯克寫下新歷史 (深度報告)
鉅亨網新聞中心
全球資本市場迎來歷史性時刻。馬斯克 (Elon Musk) 旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US)於 6 月 12 日正式在那斯達克掛牌上市，以 750 億美元募資規模刷新人類史上最大首次公開募股 (IPO) 紀錄，遠超過沙烏地阿美 2019 年創下的 294 億美元紀錄。
SpaceX 以每股 135 美元發行價上市，開盤即衝上 174 美元，較發行價大漲 29%，盤中最高來到 175 美元。雖然尾盤漲幅收斂，但最終仍收在 160.65 美元附近，較發行價上漲約 19%，市值突破 2.1 兆美元，躋身美國市值第六大企業，超越特斯拉 (TSLA-US)，僅次於微軟(MSFT-US)、輝達(NVDA-US)、蘋果(AAPL-US)、Alphabet (GOOGL-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭。
馬斯克在上市敲鐘儀式上表示，SpaceX 上市不只是企業發展的重要里程碑，更代表人類邁向星際文明的重要一步。SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 則強調，募集資金將用於加速星艦 (Starship)、Starlink 衛星網路及 AI 基礎設施擴張計畫。
首日交易亮點：散戶瘋搶 機構保持理性
此次 IPO 採用罕見的固定價格模式，跳過傳統價格區間詢價程序，直接以 135 美元定價。
配售結構也打破華爾街慣例。
約 30% 發行股份分配給散戶投資人，遠高於一般 IPO 不到 10% 的比例。根據承銷團統計，散戶認購需求超過 1,000 億美元，整體超額認購逾 4 倍。
首日交易數據
|項目
|數據
|股票代號
|SPCX
|發行價格
|135 美元
|募資金額
|750 億美元
|發行股數
|5.556 億股
|開盤價
|174 美元
|盤中高點
|175 美元
|收盤價
|160.65 美元
|首日漲幅
|約 19%
|公司市值
|2.1 兆美元
|馬斯克身價
|突破 1 兆美元
然而值得注意的是，股價從 174 美元高點回落至 160 美元附近，顯示未獲配售的散戶追價後出現部分獲利了結，而機構投資人對於 135 美元以上估值仍保持一定程度的審慎態度。
SpaceX 三大業務版圖曝光
儘管市場給予超過 2 兆美元估值，但從財務面來看，SpaceX 目前仍處於整體虧損狀態。
2025 年與 2026 年第一季財務概況
|業務部門
|2025 營收
|2025 營業利益
|2026 Q1 營收
|2026 Q1 營業利益
|Starlink
|113.87 億美元
|44.23 億美元
|32.57 億美元
|11.88 億美元
|火箭與星艦
|40.86 億美元
|-6.57 億美元
|6.19 億美元
|-6.62 億美元
|xAI
|32.01 億美元
|-63.55 億美元
|8.18 億美元
|-24.69 億美元
|合計
|186.74 億美元
|-25.89 億美元
|46.94 億美元
|-19.43 億美元
若以淨利計算：
|項目
|金額
|2025 年營收
|186.74 億美元
|2025 年淨虧損
|49.4 億美元
|2026 年 Q1 營收
|46.94 億美元
|2026 年 Q1 淨虧損
|42.8 億美元
Starlink：目前唯一賺錢的現金牛
Starlink 已成為 SpaceX 最重要的獲利來源。
截至 2026 年第一季末，Starlink 已部署超過 9,600 顆衛星，全球用戶突破 1,030 萬戶。
2025 年 Starlink 營收達 113.87 億美元，年增 49.8%；營業利益 44.23 億美元，年增 120.4%，營業利益率高達 38.8%。
Starlink 核心數據
|指標
|數據
|衛星數量
|9,600 顆以上
|用戶數
|1,030 萬
|2025 營收
|113.87 億美元
|2025 營業利益
|44.23 億美元
|營業利益率
|38.8%
|ARPU(2023)
|99 美元 / 月
|ARPU(2026Q1)
|66 美元 / 月
不過市場也注意到平均每戶月收入 (ARPU) 已由 2023 年的 99 美元下降至 66 美元，顯示價格競爭正在侵蝕獲利能力。
星艦：燒掉 150 億美元的太空豪賭
航太業務仍是 SpaceX 長期競爭力核心。
2025 年火箭發射與星艦業務營收 40.86 億美元，但仍虧損 6.57 億美元。
SpaceX 已在星艦計畫累計投入超過 150 億美元。2026 年 5 月，第三代 Starship V3 完成首次測試飛行，搭載 33 具猛禽 3(Raptor 3) 引擎。
目前 SpaceX 約掌握全球商業發射市場 70% 市占率，形成近乎壟斷地位。
但市場關注的關鍵問題是：
星艦能否如公司預期，在 2026 年下半年開始執行商業軌道載荷任務。
若時程延後，將直接衝擊整體估值模型。
xAI：估值最大爭議來源
今年 2 月完成與 xAI 整合後，SpaceX 正式跨入 AI 基礎設施市場。
然而，這項業務也是目前最大的虧損來源。
xAI 核心數據
|指標
|數據
|2026 Q1 營收
|8.18 億美元
|2026 Q1 營業虧損
|24.69 億美元
|Q1 資本支出
|77 億美元
|與 Google 簽約
|約 300 億美元
|與 Anthropic 簽約
|約 450 億美元
市場看好的一面是，SpaceX 已與 Alphabet 旗下 Google Cloud 簽訂約 300 億美元算力租賃協議，並與 Anthropic 達成總額約 450 億美元的長期 AI 運算服務合作。
然而，太空資料中心概念至今尚未商業驗證，許多分析師質疑其技術可行性與商業模式。
華爾街多空大對決
看多派觀點
|機構
|目標價 / 估值
|Oppenheimer
|190 美元
|New Street Research
|165 美元
|ARK Invest
|2.5 至 3.1 兆美元
|Ron Baron
|2040 年上看 30 兆美元
Oppenheimer 認為 SpaceX 是全球唯一同時擁有火箭、衛星網路、AI 模型、資料中心及工程人才的垂直整合 AI 平台。
New Street Research 預估 2030 年營收可達 1,950 億美元，是目前的 10 倍以上。
看空派觀點
|機構
|估值
|Morningstar
|7,800 億美元
|Aswath Damodaran
|1.25 至 1.3 兆美元
|Trivariate Research
|持續虧損企業平均跑輸大盤
有「估值教父」之稱的 Damodaran 認為 SpaceX 合理價值約每股 100 美元，遠低於 135 美元發行價。
他批評招股書提及的 26 兆美元 AI 潛在市場規模「已進入幻想國度」。
Morningstar 則認為，目前真正賺錢的只有 Starlink，而 xAI 未來一年可能再燒掉 100 億美元資金。
投資人必須留意四大風險
核心風險整理
|風險項目
|說明
|估值風險
|市銷率超過 50 倍
|技術風險
|星艦商業化時程未定
|治理風險
|馬斯克握有 85.1% 投票權
|資金風險
|年化資本支出約 400 億美元
此外，IPO 後流通股比例僅約 4.2%，加上 180 天鎖定期將於今年底解除，未來可能出現劇烈波動。
SpaceX 改寫資本市場規則
無論多空如何爭辯，SpaceX 已創下多項紀錄。
包括 750 億美元募資規模、超過 1,370 億美元創投回報、約 4,400 名員工與早期投資人成為新百萬富翁，以及馬斯克正式成為全球首位身價突破 1 兆美元的企業家。
市場真正買進的，或許不是一家 2025 年仍虧損 49 億美元的公司，而是馬斯克描繪的火星殖民、全球衛星網路與太空 AI 基礎設施願景。
未來數年，Starship 商業化進度、Starlink 獲利能力，以及 xAI 能否將巨額投資轉化為實際現金流，將決定這場史上最大 IPO 究竟是下一個特斯拉，還是資本市場最昂貴的一次夢想交易。
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