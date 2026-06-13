SpaceX首日狂飆19%！2兆美元太空帝國誕生 馬斯克寫下新歷史 (深度報告)

鉅亨網新聞中心 2026-06-13 10:20

全球資本市場迎來歷史性時刻。馬斯克 (Elon Musk) 旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US)於 6 月 12 日正式在那斯達克掛牌上市，以 750 億美元募資規模刷新人類史上最大首次公開募股 (IPO) 紀錄，遠超過沙烏地阿美 2019 年創下的 294 億美元紀錄。

（圖：REUTERS/TPG）

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馬斯克在上市敲鐘儀式上表示，SpaceX 上市不只是企業發展的重要里程碑，更代表人類邁向星際文明的重要一步。SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 則強調，募集資金將用於加速星艦 (Starship)、Starlink 衛星網路及 AI 基礎設施擴張計畫。

首日交易亮點：散戶瘋搶 機構保持理性

此次 IPO 採用罕見的固定價格模式，跳過傳統價格區間詢價程序，直接以 135 美元定價。

配售結構也打破華爾街慣例。

約 30% 發行股份分配給散戶投資人，遠高於一般 IPO 不到 10% 的比例。根據承銷團統計，散戶認購需求超過 1,000 億美元，整體超額認購逾 4 倍。

首日交易數據

項目 數據 股票代號 SPCX 發行價格 135 美元 募資金額 750 億美元 發行股數 5.556 億股 開盤價 174 美元 盤中高點 175 美元 收盤價 160.65 美元 首日漲幅 約 19% 公司市值 2.1 兆美元 馬斯克身價 突破 1 兆美元

然而值得注意的是，股價從 174 美元高點回落至 160 美元附近，顯示未獲配售的散戶追價後出現部分獲利了結，而機構投資人對於 135 美元以上估值仍保持一定程度的審慎態度。

SpaceX 三大業務版圖曝光

儘管市場給予超過 2 兆美元估值，但從財務面來看，SpaceX 目前仍處於整體虧損狀態。

2025 年與 2026 年第一季財務概況

業務部門 2025 營收 2025 營業利益 2026 Q1 營收 2026 Q1 營業利益 Starlink 113.87 億美元 44.23 億美元 32.57 億美元 11.88 億美元 火箭與星艦 40.86 億美元 -6.57 億美元 6.19 億美元 -6.62 億美元 xAI 32.01 億美元 -63.55 億美元 8.18 億美元 -24.69 億美元 合計 186.74 億美元 -25.89 億美元 46.94 億美元 -19.43 億美元

若以淨利計算：

項目 金額 2025 年營收 186.74 億美元 2025 年淨虧損 49.4 億美元 2026 年 Q1 營收 46.94 億美元 2026 年 Q1 淨虧損 42.8 億美元

Starlink：目前唯一賺錢的現金牛

Starlink 已成為 SpaceX 最重要的獲利來源。

截至 2026 年第一季末，Starlink 已部署超過 9,600 顆衛星，全球用戶突破 1,030 萬戶。

2025 年 Starlink 營收達 113.87 億美元，年增 49.8%；營業利益 44.23 億美元，年增 120.4%，營業利益率高達 38.8%。

Starlink 核心數據

指標 數據 衛星數量 9,600 顆以上 用戶數 1,030 萬 2025 營收 113.87 億美元 2025 營業利益 44.23 億美元 營業利益率 38.8% ARPU(2023) 99 美元 / 月 ARPU(2026Q1) 66 美元 / 月

不過市場也注意到平均每戶月收入 (ARPU) 已由 2023 年的 99 美元下降至 66 美元，顯示價格競爭正在侵蝕獲利能力。

星艦：燒掉 150 億美元的太空豪賭

航太業務仍是 SpaceX 長期競爭力核心。

2025 年火箭發射與星艦業務營收 40.86 億美元，但仍虧損 6.57 億美元。

SpaceX 已在星艦計畫累計投入超過 150 億美元。2026 年 5 月，第三代 Starship V3 完成首次測試飛行，搭載 33 具猛禽 3(Raptor 3) 引擎。

目前 SpaceX 約掌握全球商業發射市場 70% 市占率，形成近乎壟斷地位。

但市場關注的關鍵問題是：

星艦能否如公司預期，在 2026 年下半年開始執行商業軌道載荷任務。

若時程延後，將直接衝擊整體估值模型。

xAI：估值最大爭議來源

今年 2 月完成與 xAI 整合後，SpaceX 正式跨入 AI 基礎設施市場。

然而，這項業務也是目前最大的虧損來源。

xAI 核心數據

指標 數據 2026 Q1 營收 8.18 億美元 2026 Q1 營業虧損 24.69 億美元 Q1 資本支出 77 億美元 與 Google 簽約 約 300 億美元 與 Anthropic 簽約 約 450 億美元

市場看好的一面是，SpaceX 已與 Alphabet 旗下 Google Cloud 簽訂約 300 億美元算力租賃協議，並與 Anthropic 達成總額約 450 億美元的長期 AI 運算服務合作。

然而，太空資料中心概念至今尚未商業驗證，許多分析師質疑其技術可行性與商業模式。

華爾街多空大對決

看多派觀點

機構 目標價 / 估值 Oppenheimer 190 美元 New Street Research 165 美元 ARK Invest 2.5 至 3.1 兆美元 Ron Baron 2040 年上看 30 兆美元

Oppenheimer 認為 SpaceX 是全球唯一同時擁有火箭、衛星網路、AI 模型、資料中心及工程人才的垂直整合 AI 平台。

New Street Research 預估 2030 年營收可達 1,950 億美元，是目前的 10 倍以上。

看空派觀點

機構 估值 Morningstar 7,800 億美元 Aswath Damodaran 1.25 至 1.3 兆美元 Trivariate Research 持續虧損企業平均跑輸大盤

有「估值教父」之稱的 Damodaran 認為 SpaceX 合理價值約每股 100 美元，遠低於 135 美元發行價。

他批評招股書提及的 26 兆美元 AI 潛在市場規模「已進入幻想國度」。

Morningstar 則認為，目前真正賺錢的只有 Starlink，而 xAI 未來一年可能再燒掉 100 億美元資金。

投資人必須留意四大風險

核心風險整理

風險項目 說明 估值風險 市銷率超過 50 倍 技術風險 星艦商業化時程未定 治理風險 馬斯克握有 85.1% 投票權 資金風險 年化資本支出約 400 億美元

此外，IPO 後流通股比例僅約 4.2%，加上 180 天鎖定期將於今年底解除，未來可能出現劇烈波動。

SpaceX 改寫資本市場規則

無論多空如何爭辯，SpaceX 已創下多項紀錄。

包括 750 億美元募資規模、超過 1,370 億美元創投回報、約 4,400 名員工與早期投資人成為新百萬富翁，以及馬斯克正式成為全球首位身價突破 1 兆美元的企業家。

市場真正買進的，或許不是一家 2025 年仍虧損 49 億美元的公司，而是馬斯克描繪的火星殖民、全球衛星網路與太空 AI 基礎設施願景。