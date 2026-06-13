鉅亨網編譯許家華
美國太空科技巨頭 SpaceX 上市首日飆漲後，市場開始出現「是否已經太貴」的爭論。不過 CNBC 財經節目《Mad Money》知名主持人克雷默 (Jim Cramer) 認為，對於認同馬斯克 (Elon Musk) 長期願景的投資人而言，現在進場仍不算太晚，但前提是必須把 SpaceX 視為一項押注未來數十年太空經濟發展的長期投資，而非追求短中期報酬的傳統股票。
SpaceX 周五 (12 日) 正式在那斯達克掛牌交易，IPO 定價後以每股 150 美元開盤，盤中最高衝上 176 美元，最終市值達到 2.1 兆美元，一舉成為美國市值最高企業之一，也讓創辦人馬斯克的個人財富再創歷史新高。
然而，股價強勢上漲也迅速引發估值爭議。部分華爾街分析師認為，以目前營收規模與獲利能力來看，SpaceX 的市值已遠遠超越傳統估值模型可解釋範圍。
對此，克雷默在 CNBC 節目中表示，投資人購買 SpaceX 並非單純因為公司目前的獲利能力，而是看好未來太空探索、衛星通訊、太空運輸以及相關產業可能創造的巨大市場機會。
他指出，如果投資人願意把 SpaceX 視為一種不同類型的股票，而不是短期甚至中期投資標的，那麼現在仍然可以買進。
克雷默認為，目前市場對 SpaceX 的評價，與傳統企業依靠現金流折現或本益比估值的邏輯已經有所不同。投資人實際上是在押注馬斯克長達數十年的發展藍圖，包括火星殖民計畫、星鏈 (Starlink) 全球網路系統、可重複使用火箭，以及未來可能出現的太空基礎設施與軌道經濟。
他表示，許多投資人已充分理解相關風險，並接受公司未來可能長期面臨高額資本支出與持續虧損的現實。
「我認為投資人已經考慮過風險，也認知到未來很長一段時間都可能看到虧損。」克雷默說。
在他看來，正是這種願意忽略短期財務表現、聚焦長期成長潛力的心態，推動 SpaceX 上市首日獲得市場熱烈追捧。
儘管部分空頭質疑 2.1 兆美元市值是否合理，但支持者認為，目前市場反映的仍只是 SpaceX 潛在價值的一小部分。若未來太空產業規模如馬斯克預期般快速擴張，公司可開拓的市場空間可能遠超過現階段業務範圍。
因此，克雷默甚至表示，若未來股價出現回檔，投資人反而應該考慮加碼。
他指出，如果股價下跌，應視為增加持股的機會，而不是放棄投資的理由，因為 SpaceX 未來的上行空間可能大到難以想像。
除了看好公司前景外，克雷默也稱讚此次 IPO 承銷團隊的執行能力。他特別點名高盛集團 (GS-US) 與摩根士丹利 (MS-US)，認為兩家投資銀行成功在機構投資人與散戶投資人需求之間取得平衡。
克雷默表示，許多熱門 IPO 常因首日暴漲而埋下後續股價劇烈波動的隱憂，但 SpaceX 的上市策略相對成熟，避免出現過度投機現象。
他指出，SpaceX 開盤價格與 IPO 定價之間保持合理差距，既不至於高到刺激大量短線套利賣壓，也不會低到引發市場恐慌，這種定價拿捏相當出色。
市場人士指出，SpaceX 此次 IPO 不僅創下美國歷來最大上市案紀錄，也被視為未來 OpenAI 與 Anthropic 等 AI 獨角獸上市的重要參考案例。由於市場對成長型科技企業的評價模式正逐漸從傳統獲利導向轉向願景導向，SpaceX 能否維持高估值並持續實現馬斯克描繪的藍圖，將成為全球資本市場未來數年的重要觀察指標。
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