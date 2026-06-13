鉅亨網編譯許家華 2026-06-13 09:40

美國太空科技巨頭 SpaceX 上市首日飆漲後，市場開始出現「是否已經太貴」的爭論。不過 CNBC 財經節目《Mad Money》知名主持人克雷默 (Jim Cramer) 認為，對於認同馬斯克 (Elon Musk) 長期願景的投資人而言，現在進場仍不算太晚，但前提是必須把 SpaceX 視為一項押注未來數十年太空經濟發展的長期投資，而非追求短中期報酬的傳統股票。

SpaceX 周五 (12 日) 正式在那斯達克掛牌交易，IPO 定價後以每股 150 美元開盤，盤中最高衝上 176 美元，最終市值達到 2.1 兆美元，一舉成為美國市值最高企業之一，也讓創辦人馬斯克的個人財富再創歷史新高。

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然而，股價強勢上漲也迅速引發估值爭議。部分華爾街分析師認為，以目前營收規模與獲利能力來看，SpaceX 的市值已遠遠超越傳統估值模型可解釋範圍。

對此，克雷默在 CNBC 節目中表示，投資人購買 SpaceX 並非單純因為公司目前的獲利能力，而是看好未來太空探索、衛星通訊、太空運輸以及相關產業可能創造的巨大市場機會。

他指出，如果投資人願意把 SpaceX 視為一種不同類型的股票，而不是短期甚至中期投資標的，那麼現在仍然可以買進。

克雷默認為，目前市場對 SpaceX 的評價，與傳統企業依靠現金流折現或本益比估值的邏輯已經有所不同。投資人實際上是在押注馬斯克長達數十年的發展藍圖，包括火星殖民計畫、星鏈 (Starlink) 全球網路系統、可重複使用火箭，以及未來可能出現的太空基礎設施與軌道經濟。

他表示，許多投資人已充分理解相關風險，並接受公司未來可能長期面臨高額資本支出與持續虧損的現實。

「我認為投資人已經考慮過風險，也認知到未來很長一段時間都可能看到虧損。」克雷默說。

在他看來，正是這種願意忽略短期財務表現、聚焦長期成長潛力的心態，推動 SpaceX 上市首日獲得市場熱烈追捧。

儘管部分空頭質疑 2.1 兆美元市值是否合理，但支持者認為，目前市場反映的仍只是 SpaceX 潛在價值的一小部分。若未來太空產業規模如馬斯克預期般快速擴張，公司可開拓的市場空間可能遠超過現階段業務範圍。

因此，克雷默甚至表示，若未來股價出現回檔，投資人反而應該考慮加碼。

他指出，如果股價下跌，應視為增加持股的機會，而不是放棄投資的理由，因為 SpaceX 未來的上行空間可能大到難以想像。

克雷默表示，許多熱門 IPO 常因首日暴漲而埋下後續股價劇烈波動的隱憂，但 SpaceX 的上市策略相對成熟，避免出現過度投機現象。

他指出，SpaceX 開盤價格與 IPO 定價之間保持合理差距，既不至於高到刺激大量短線套利賣壓，也不會低到引發市場恐慌，這種定價拿捏相當出色。