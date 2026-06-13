鉅亨網編譯許家華 2026-06-13 08:20

隨著太空探索公司 SpaceX 正式完成上市並創下史上最大 IPO 紀錄，市場對於執行長馬斯克 (Elon Musk) 旗下商業版圖未來整合的想像空間再度升溫。

SpaceX 營運長 Gwynne Shotwell 接訪時表示，若未來 SpaceX 與特斯拉 (TSLA-US) 進一步整合，「或許能讓馬斯克的生活輕鬆一些」，雖未直接證實相關計畫，但罕見未排除兩家公司未來合作甚至合併的可能性。

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Shotwell 周五接受 CNBC 主播 Morgan Brennan 訪問時指出，SpaceX 與特斯拉在長期願景上確實存在許多重疊之處，但目前她的首要任務仍是確保 SpaceX 既有業務穩定運作，包括火箭發射、衛星網路服務以及國際太空站任務等核心工作。

SpaceX 上市首日市值突破 2 兆美元，成為美國市值第六大企業，超越特斯拉。市場普遍認為，這使馬斯克的財富規模再度躍升，也讓他正式成為全球首位資產突破 1 兆美元的企業家。

根據公開資料，馬斯克目前在 SpaceX 擁有超過 80% 的投票權，對公司重大決策具有絕對主導地位。同時，他也是特斯拉董事會的重要成員，長期掌握兩家企業的戰略方向。

事實上，馬斯克過去已有多次整合旗下企業的紀錄。今年 2 月，他宣布將 SpaceX 與人工智慧公司 xAI 合併，交易完成後合併實體估值達 1.25 兆美元。馬斯克當時表示，整合的主要目的是推動未來「軌道資料中心 (Orbital Data Centers)」發展計畫。

該交易使 SpaceX 獲得大型資料中心資產，以及 Grok 大型語言模型、AI 聊天機器人與 AI 圖像生成技術等資源。同時，由於馬斯克已於 2025 年初完成社群平台 X(前身為 Twitter) 與 xAI 的整合，因此此次交易也將 X 納入新的企業架構之中。

外界早已注意到 SpaceX 與特斯拉之間的合作關係。兩家公司不僅共享部分工程人才與技術資源，馬斯克過去也曾多次討論整合可能性。根據先前媒體報導，特斯拉亦透過投資 xAI 而間接持有 SpaceX 股份，雙方資本與技術聯繫正持續加深。

Shotwell 坦言，兩家公司的發展方向確實存在高度一致性，包括能源、AI、自動化、機器人及太空基礎設施等領域，但她強調現階段仍專注於提升火箭發射效率、擴大 Starlink 衛星寬頻覆蓋率，以及支持國際太空站相關任務。

不過，她也認為未來企業併購將持續成為科技產業的重要成長手段，尤其是在 AI 領域。她指出，隨著 AI 技術快速發展，企業透過收購取得關鍵人才與技術將愈來愈普遍。

目前 SpaceX 已持有 AI 程式開發新創 Cursor 的收購選擇權，相關交易估值約 600 億美元。市場認為，若未來完成收購，將進一步強化 SpaceX 在 AI 軟體與自主系統開發能力，並與其衛星網路、資料中心及機器人業務形成更完整的生態系。

分析人士指出，若未來 SpaceX 與特斯拉進一步整合，將形成涵蓋太空運輸、衛星通訊、人工智慧、自動駕駛、機器人以及能源系統的超級科技集團。然而，由於兩家公司均已具備兆美元級規模，任何合併計畫都將面臨監管、治理架構及股東權益等複雜挑戰。