鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-13 10:30

SpaceX 昨日掛牌上市，掀起一波太空熱潮，由於馬斯克在 SpaceX 公開說明書中指出，將導入太陽能發電，並沿地球軌道運行，帶動本周太陽能族群普遍走強，其中，聯合再生 (3576-TW) 大漲 15.45%，國碩 (2406-TW) 也上漲 12.55%，中美晶 (5483-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW) 也有 4% 至 8% 的漲幅。

馬斯克指出，「AI1」衛星將配備展開達 70 公尺的巨型太陽能板，藉由吸收太陽光轉換成電力，支撐 AI 運算。業界認為，SpaceX 的太空 AI 衛星相當是一座漂浮在 600 公里軌道上的輝達 AI 機櫃，太陽能模組將扮演發電的關鍵要角。

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供應鏈方面，元晶與特斯拉合作多年，已有出貨實績；聯合再生也積極開發適用於太空環境的鈣鈦礦產品；中美晶也出貨 PERC 產品給美系太空客戶；台灣太陽能業者也成為馬斯克太空 AI 的一環。