鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-25 12:05

這家橫跨火箭、太空與 AI 領域的企業，自 6 月中完成規模達 860 億美元的首次公開發行 (IPO) 後，股價表現跌宕起伏。上市後前三個交易日股價一度飆漲近 50%，但隨後一路回落，本周稍早最低跌至每股 110.85 美元，較 135 美元的 IPO 價格低約 18%。

‌



SpaceX 周五 (24 日) 終場下跌 2.7%，收在每股 115.07 美元。

摩根士丹利分析師 Jonas 在報告中寫道：「我們認為，目前市場情緒日益悲觀，但公司基本面幾乎沒有改變，兩者之間的落差為投資人提供了具吸引力的進場機會。」

Jonas 指出，不少投資人預期，隨著首批禁售股將於下月解禁，部分內部人士可出售持股，SpaceX 股價恐進一步跌至 100 美元。若真的跌至該價位，代表市場幾乎將 SpaceX 的 AI 業務估值視為零，甚至負值。

Jonas 對 SpaceX 的目標價為 300 美元，其中超過一半的估值來自 AI 業務。

他說：「我們接觸的大多數投資人，都大幅折價看待 Grok 與 Cursor。許多人認為，由於 AI 需要龐大的資本支出，相較於太空與衛星通訊業務，商業模式仍充滿不確定性，加上管理團隊投入大量時間，因此 AI 業務的價值甚至可能是零或負值。」

SpaceX 近期股價重挫，和市場整體對科技股態度轉趨保守相呼應。許多大型科技公司承諾投入數千億美元發展 AI 及相關基礎建設，但投資人開始質疑回報能力。此外，美國與伊朗緊張局勢升高推升油價，加劇通膨疑慮，也削弱市場對高風險資產的偏好。

儘管如此，華爾街對 SpaceX 仍普遍維持樂觀看法。根據彭博統計，追蹤該公司的分析師中，近 80% 給予「買進」或相當於買進評等，平均目標價約 232 美元，意味股價仍有逾一倍上漲空間。

包括高盛 (GS-US)、美國銀行(BAC-US)、花旗(C-US) 及摩根大通 (JPM-US) 等共同承銷 SpaceX IPO 的投資銀行，也都給予相當於買進的投資評等。

在這當中，大摩的 Jonas 是華爾街最樂觀的分析師之一，其 300 美元目標價在彭博追蹤的 33 位分析師中排名第三高。

Jonas 過去因長期看多特斯拉 (TSLA-US) 而聞名，曾多次發布帶動股價大幅波動的研究報告，包括兩年前將特斯拉列為美國汽車產業首選標的。他去年已停止汽車產業研究，轉而專注 AI 與人形機器人領域。

他在最新報告中重申 SpaceX 的買進評等，「SpaceX 在火箭發射、衛星通訊及 AI 三大領域都具備獨特優勢，我們認為目前的估值提供相當具吸引力的布局機會。」

SpaceX 將在 8 月 4 日公布上市後第一份財報，在那之後，原本大量原本受禁售限制的股票將分階段陸續解禁，預料將有數十億股將進入市場流通。在市場需求已疲弱之際，股票供給增加，恐怕會進一步壓抑股價。