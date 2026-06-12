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營收速報 - 2026年6月13日台股中小型公司5月營收一覽（新增6家）

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本次公布5月營收一覽

截至台北時間2026年6月13日07:55，彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2083家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
承啟-電腦及週邊設備業 17.78億 95.2%
天能綠電-綠能環保 3.31億 40.6%
台產-金融保險業 9.45億 31.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
天能綠電-綠能環保 3.31億 18.9%
台產-金融保險業 9.45億 6.6%
承啟-電腦及週邊設備業 17.78億 4.9%
5月已公布營收一覽

截至目前，已公布5月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2083家。其中營收年增大於 25％有646家，年增小於-20％有263家。

5月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 237家
介於10～50億 >= 0% 283家
介於10～50億 < 0% 172家
介於10～50億 <= -20% 183家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 409家
小於10億 >= 0% 460家
小於10億 < 0% 256家
小於10億 <= -20% 183家

5月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
大城地產-建材營造業 1,769萬 53503.0%
台睿-生技醫療業 513萬 30094.1%
斐成-建材營造業 784萬 12749.2%
華固-建材營造業 3.16億 9203.6%
富旺-建材營造業 1,648萬 7033.8%

5月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
宏普-建材營造業 40.47億 9513.2%
皇普-建材營造業 8.34億 4721.9%
天剛-資訊服務業 11萬 3600.0%
政美應用-半導體業 4,201萬 2250.8%
斐成-建材營造業 784萬 1546.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收5月營收建材營造業大城地產電腦及週邊設備業承啟

相關行情

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承啟35.95-1.37%
天能綠電103-2.83%
台產54.9+0.92%
大城地產23.95-0.21%
斐成11.85+1.28%
華固106+1.92%
富旺13.1+4.38%
宏普21.95+1.39%
皇普22.5+2.04%
天剛23.65-3.07%
台睿14.5+3.79%
政美應用336.5-1.24%

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