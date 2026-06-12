營收速報 - 2026年6月13日台股中小型公司5月營收一覽（新增6家）
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本次公布5月營收一覽
截至台北時間2026年6月13日07:55，彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2083家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|承啟-電腦及週邊設備業
|17.78億
|95.2%
|天能綠電-綠能環保
|3.31億
|40.6%
|台產-金融保險業
|9.45億
|31.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|天能綠電-綠能環保
|3.31億
|18.9%
|台產-金融保險業
|9.45億
|6.6%
|承啟-電腦及週邊設備業
|17.78億
|4.9%
5月已公布營收一覽
截至目前，已公布5月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2083家。其中營收年增大於 25％有646家，年增小於-20％有263家。
5月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|237家
|介於10～50億
|>= 0%
|283家
|介於10～50億
|< 0%
|172家
|介於10～50億
|<= -20%
|183家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|409家
|小於10億
|>= 0%
|460家
|小於10億
|< 0%
|256家
|小於10億
|<= -20%
|183家
5月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|大城地產-建材營造業
|1,769萬
|53503.0%
|台睿-生技醫療業
|513萬
|30094.1%
|斐成-建材營造業
|784萬
|12749.2%
|華固-建材營造業
|3.16億
|9203.6%
|富旺-建材營造業
|1,648萬
|7033.8%
5月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|宏普-建材營造業
|40.47億
|9513.2%
|皇普-建材營造業
|8.34億
|4721.9%
|天剛-資訊服務業
|11萬
|3600.0%
|政美應用-半導體業
|4,201萬
|2250.8%
|斐成-建材營造業
|784萬
|1546.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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