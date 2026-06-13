為OpenAI、Anthropic上市打樣！SpaceX史詩級IPO零失誤 未重演Facebook災難

鉅亨網編譯許家華 2026-06-13 08:50

美國資本市場迎來歷史性時刻。太空探索公司 SpaceX 完成史上最大首次公開募股 (IPO) 後，不僅創下美國股市募資紀錄，更成功通過市場基礎設施的壓力測試。華爾街人士認為，此次上市過程順利落幕，不僅消除了市場對大型 IPO 可能引發技術混亂的擔憂，也為預計今年稍晚登場的 OpenAI 與 Anthropic 等超大型 AI 企業 IPO 建立全新範本。

（圖：REUTERS/TPG）

SpaceX 周五 (12 日) 正式在那斯達克 (Nasdaq) 掛牌交易，募資規模幾乎達到美國歷史前紀錄的三倍。由於交易規模空前龐大，上市前市場一度擔憂是否會重演 2012 年 Facebook 上市時的技術災難。

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當年 Facebook(META-US) 上市首日，Nasdaq 交易系統出現嚴重技術故障，大量買賣單無法即時確認成交，導致投資人與券商數小時無法得知交易狀況，最終造成造市商損失數億美元，成為華爾街最著名的 IPO 事故之一。

不過此次 SpaceX 上市顯然吸取過往教訓。參與 IPO 的承銷銀行、交易所、造市商、結算機構以及各項市場基礎設施系統，成功處理數百萬筆客戶委託單，整體交易流程未出現重大異常。

加拿大投資公司 Stack Capital Group 執行長 Jeff Parks 表示，許多人原本擔心 SpaceX 會重演 Facebook 上市事件，但美國銀行業與 SpaceX 團隊都完成了出色工作。

Stack Capital 自 2021 年開始投資 SpaceX，目前該公司投資組合約三分之一資產配置於 SpaceX。Parks 指出，SpaceX 管理層在上市前的投資人路演表現優異，成功向市場傳達企業願景與成長故事，最終讓整體上市過程極為順利。

根據 Citadel Securities 資料，SpaceX 上市首日創下美國 IPO 拍賣機制史上最高散戶交易活動紀錄。Citadel Securities 表示，公司處理了絕大部分 SpaceX 散戶交易訂單，訂單量遠超過歷來任何 IPO。

擔任本次 IPO 穩定價格機構 (Stabilization Agent) 的摩根士丹利(MS-US)，則在上市首日扮演關鍵角色。由於市場需求遠超預期，摩根士丹利必須負責維持開盤秩序，避免股價出現劇烈失控波動。

在 IPO 市場中，穩定價格機構通常會於必要時進場買進股票，以支撐股價並降低市場波動。由於 SpaceX 獲得空前超額認購，市場原本預期上市首日可能出現極大震盪，但實際交易情況卻相對平穩。

一位參與交易的主要承銷商高層向媒體表示，SpaceX 上市對交易所與華爾街銀行而言具有里程碑意義，因此整個市場都將此次 IPO 視為「絕不能出錯」的重要測試。

美國最大網路券商之一嘉信理財 (Charles Schwab，SCHW-US) 透露，SpaceX 上市數小時內便接獲超過 100 萬筆交易指令，遠高於過往大型 IPO 的水準。

事實上，在 SpaceX 上市前，華爾街交易員、券商與交易所已進行數周壓力測試。市場參與者擔心，一旦大量訂單同時湧入，可能對交易系統造成衝擊，因此各方提前模擬極端交易情境。

Horizon Investments 研究與量化策略主管 Mike Dickson 指出，SpaceX 股價雖持續上漲，但並非暴衝式上揚，而是呈現穩定墊高走勢。

他表示，在超額認購新聞不斷湧現的背景下，原本預期股價波動會更劇烈，但實際情況卻比市場想像更平靜。這可能與上市開盤價格設定較為保守有關，讓市場有更多時間消化龐大買盤。

回顧近年大型 IPO，包括 Cerebras Systems 與 Quantinuum 等公司上市首日，均因大量買賣委託單需要撮合，導致開盤時間延後至下午。

相較之下，SpaceX 於周五接近中午即完成開盤交易，顯示 Nasdaq 與各市場參與者在訂單處理能力方面已有顯著進步。

雖然 Robinhood Markets(RH-US) 在上市初期曾出現部分交易延遲問題，但整體而言，華爾街成功避開 Facebook 上市時的技術災難，也讓 Nasdaq、造市商及投資人鬆了一口氣。

Nasdaq 執行長 Adena Friedman 接受 CNBC 訪問時表示，交易所與銀行合作夥伴進行大量準備工作，並持續與所有市場參與者保持密切溝通，確保上市流程順利進行。

她指出，整個過程幾乎堪稱完美，從交易所角度來看，SpaceX 上市驗證了目前市場基礎設施已足以支撐規模空前的大型 IPO。